У російського бомбардувальника могли відмовити двигуни

В Іркутській області Росії в понеділок, 15 червня, під час навчального польоту розбився стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-22М3. Про це повідомили російські телеграм-канали.

За словами місцевих жителів, літак впав на полі неподалік міста Свірськ, після чого спалахнула пожежа. На борту літака перебували четверо членів екіпажу: командир, його помічник, штурман-навігатор і штурман-оператор.

Очевидці стверджують, що всі члени екіпажу встигли катапультуватися та приземлилися на парашутах. Телеграм-канал Mash повідомив, що командир літака вийшов на зв’язок, а екіпаж вижив.

Попередньою причиною катастрофи називають відмову двигунів.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

У Міноборони Росії підтвердили втрату літака, зазначивши, що інцидент стався під час планового навчально-тренувального польоту.

Журналіст Денис Казанський зазначив, що саме такі бомбардувальники в ніч на 15 червня завдавали ракетних ударів по Україні. Він також пригадав, що виробництво літаків Ту-22М3 у Росії давно припинене, тому кожна така втрата є суттєвою для стратегічної авіації країни-агресора.