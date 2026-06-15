Рятувальник гасить пожежу в харківському зоопарку

У понеділок, 15 червня, російські війська дронами атакували зоопарк у Харкові. Унаслідок атаки постраждали тварини. Про це повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та пресслужба ДСНС.

За даними Синєгубова, росіяни вдарили дронами по Шевченківському та Холодногірському районах Харкова. Уламки одного з БпЛА впали на проїзну частину.

Інший російський дрон влучив по території зоопарку – спалахнула пожежа у вольєрі. Рятувальники оперативно загасили пожежу, а тварин евакуювали у безпечне місце.

Рятувальники евакуювали тварин з будівлі віварію в Харкові (Фото ДСНС)

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Нагадаємо, 15 червня у Харкові росіяни вбили фахівця з цивільного захисту Харківської ОВА та чотирьох рятувальників ДСНС, які гасили пожежу на підприємстві після обстрілу.