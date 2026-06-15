Міцність і надійність роботи трубопроводів теплової мережі перевірятимуть у Залізничному районі Львова і мікрорайоні Рясне

У вівторок, 16 червня, у Львові розпочнуть підготовку до нового опалювального сезону. У зв’язку із цим у Залізничному районі Львова та у Рясному проведуть гідравлічні випробування трубопроводів теплових мереж. Завершити роботи та відновити подачу гарячої води планують орієнтовно за два тижні. Про це у понеділок, 15 червня, повідомила пресслужба Львівської міської ради.

Як йдеться у повідомленні, гідравлічні випробування розпочнуться 16 червня та триватимуть протягом двох тижнів. Протягом цього часу перевірятимуть технічний стан, міцність та надійність роботи трубопроводів теплової мережі. Відновити подачу гарячої води планують до 30 червня.

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«Львів готується до опалювального сезону. Львівтеплоенерго поступово завершує гідравлічні випробування у будинках Сихівського, Франківського, Шевченківського, частково Личаківського і частково Галицького районів. А вже відзавтра, 16 червня, технічний стан, міцність і надійність роботи трубопроводів теплової мережі перевірятимуть у Залізничному районі Львова і мікрорайоні Рясне. Тут роботи триватимуть орієнтовно два тижні», – повідомили у ЛМКП «Львівтеплоенерго».

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Нагадаємо, цьогоріч у Львові гідравлічні випробування трубопроводів теплових мереж розпочали 11 травня. Перевірку розпочали зі стану мереж із Сихівського, Франківського, Шевченківського, частково Личаківського та частково Галицького районів – тобто магістральних тепломереж від найбільших джерел теплопостачання – це ТЕЦ-1 і ТЦ «Північна».