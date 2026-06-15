Командувач Повітряних сил Німеччини Голгер Нойман

Командувач Військово-повітряних сил Німеччини генерал-лейтенант Голгер Нойман заявив, що НАТО завдасть руйнівних авіаударів, якщо Росія нападе на будь-яку країну-члена Альянсу. Про це він розповів в інтерв’ю британській газеті The Telegraph.

За словами командувача Люфтваффе, у НАТО «немає зон з різним рівнем безпеки», тому напад на Естонію матиме такі самі наслідки, як і атака на Велику Британію.

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«Якщо дійде до конфлікту, ми захищатимемо кожен сантиметр нашої території. Я думаю, що це важливе повідомлення, особливо для Крайньої Півночі та наших союзників у Балтії», – заявив Нойман.

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Він зазначив, що у випадку війни потенційними цілями для ударів можуть стати ключові військові об’єкти Росії, зокрема Калінінградська область, Санкт-Петербург, Кольський півострів, де зосереджена значна частина російського ядерного арсеналу, а також інфраструктура Чорноморського флоту РФ в Чорному морі.

The Telegraph зауважує, що останніми місяцями до повітряного простору Естонії, Латвії та Литви, а також Польщі періодично потрапляють російські дрони. Західні чиновники розглядають такі дії як можливу підготовку до ширшої ескалації.

До слова, раніше міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив про спроможність НАТО зруйнувати російські військові бази у Калінінграді у разі потреби.