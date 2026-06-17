У ТЦК пояснили, що у Максима Лавриненка не було чинної відстрочки або бронювання.

У середу, 17 червня, Львівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки прокоментував затримання адміністратора телеграм-каналу «Труха» 41-річного Максима Лавриненка. У ТЦК пояснили, що Лавриненка зупинив на вулиці наряд військовослужбовців ТЦК, у нього не було чинної відстрочки або бронювання, тож його запросили до військкомату для уточнення даних.

Львівський обласний ТЦК та СП оприлюднив відео з боді-камер затримання Максима Лавриненка. На записі, датованому 5 черня, видно, як поліцейський підійшов до нього та розпочав перевірку військово-облікових документів. Лавриненко представився «журналістом Збройних сил України» і запевнив, що з його документами все гаразд. Він також попросив дозволу підійти до свого автомобіля, пояснивши, що там є значна сума грошей. Після цього поліцейські посадили його в мікроавтобус.

В Львівському обласному ТЦК та СП зазначили, що у Максима Лавриненка не було ні відстрочки, ні бронювання.

«5 червня 2026 року під час спільних заходів із представником Національної поліції України у Залізничному районі Львова було проведено перевірку військово-облікових документів громадянина. У ході перевірки встановлено, що в наявних облікових даних не було підтверджено чинної відстрочки або бронювання. Після цього громадянина було доставлено до Личаківсько-Залізничного районного ТЦК та СП для уточнення військово-облікових даних та проходження визначених законом процедур, зокрема медичного огляду для встановлення ступеня придатності до військової служби», – йдеться у повідомленні.

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Сам Лавриненко своє затримання пояснив політичним переслідуванням за поширення викривальних матеріалів про зловживання влади і Міністерства оборони зокрема. Через це міністр оборони Михайло Федоров нібито особисто наказав мобілізувати Лавриненка.

У ТЦК заперечили інформацію про нібито «особисті вказівки» з боку керівництва міноборони, наголосивши, що рішення ухвалюються на підставі перевірки військово-облікових даних і не потребують індивідуальних розпоряджень. У відомстві також закликали не поширювати неперевірені версії подій, що з’являються в соціальних мережах.

Згодом у Міністерстві оборони також заперечили свою причетність до затримання Максима Лавриненка. У відомстві заявили, що поширювані у мережі твердження мають ознаки інформаційної атаки та можуть бути пов’язані з нещодавніми управлінськими рішеннями у сфері оборонних закупівель і внутрішніх процесів.

«Жодних особистих вказівок керівництва Міністерства оборони щодо окремих громадян не існує і не може існувати. Такі рішення ухвалюються виключно уповноваженими посадовими особами в межах визначених законом повноважень», – йдеться у повідомленні.

Львівський обласний ТЦК та СП не повідомив чи Лавриненко після проходження ВЛК був мобілізований. Однак, судячи з його сторінки у фейсбук, він не перебуває у Силах оборони. 11 червня Лавриненко оприлюднив відео про те, як подарував житло переселенцям із Лисичанська.

Що таке телеграм-канал «Труха» і чому його називають інформаційним смітником

Телеграм-канал «Труха Україна» виник у 2019 році у Харкові й на початках називався «Тру Харьков», публікуючи оперативний локальний кримінал та ДТП завдяки доступу до поліцейських відео. Його офіційним засновником називає себе харків’янин Максим Лавриненко, проте, за даними журналістського розслідування NGL.media та «ҐРУНТУ», канал неофіційно контролює непублічний місцевий бізнесмен Володимир Литвин – приятель сина ексміністра внутрішніх справ Арсена Авакова та фігурант корупційної справи про «рюкзаки Авакова», який у 2018 році взяв провину на себе й отримав умовний термін.

Сьогодні канал розрісся до масштабів найпопулярнішого в країні пабліку з понад трьома мільйонами підписників, чий стрімкий ріст відбувся на хвилі контенту про ракетні обстріли та залученні платних фото/відео від очевидців. Попри публічні звинувачення у поширенні фейків, сприянні російській пропаганді, публікації заборонених кадрів прильотів (через що канал звинувачували в коригуванні вогню) та репутацію «інформаційного смітника», мережа каналів бренду «Труха» щомісяця заробляє сотні тисяч доларів на рекламі, політичній джинсі та платному розміщенні фейків. Крім того, проєкт має однойменний благодійний фонд «Труха.Україна» (створений у 2022 році), замовляє джинсу про свою благодійність у ЗМІ, а влітку 2023 року навіть отримав почесну грамоту від Харківської ОВА за «боротьбу на інформаційному фронті». На викривальне розслідування журналістів адміністрація каналу відреагувала бездоказовими звинуваченнями, назвавши матеріал замовленням мера Львова Андрія Садового за 35 тис. доларів як помсту за нібито викриття його корупції.

За словами волонтера і радника міністра оборони Сергія Стерненка, телеграм-канал «Труха» придбав харківський криптопідприємець Микола Удянський. Згодом цю інформацію підтвердив також Forbes Ukraine. За поки не підтвердженою інформацією, Удянський може мати громадянство Росії. Удянський і Лавриненко продаж «Трухи» заперечують.