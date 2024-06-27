Після оновлення даних в ТЦК чоловіку виписали повістку та відпустили

Івано-Франківський центр комплектування та соціальної підтримки прокоментував відео із примусовим затриманням чоловіка на одній з вулиць міста. У ТЦК пояснили, що у перехожого не було з собою військово-облікових документів. Після оновлення даних і вручення повістки його відпустили.

На відео, яке з’явилося у соцмережах 26 червня, видно, як чоловіка силою запихають в авто поліції. Він кричить по допомогу, а поруч стоять люди з дитиною, які не втручаються у конфлікт.

В Івано-Франківському ТЦК та СП зазначили, що разом з поліцією затримали чоловіка призовного віку, бо він не надав їм для перевірки військово-облікові документи.

«Після того військовослужбовці ТЦК запросили особу у салон поліцейської автівки аби проїхати у ТЦК та СП для встановлення даних особи. У цей час повз проходили перехожі. Побачивши автівку і чоловіків у формі, вони почали знімати їх на камеру телефону. Помітивши зйомку, громадянин, не дочекавшись вручення повістки, почав провокувати військовослужбовців на конфлікт», – пояснили в центрі комплектування та соціальної підтримки.

Після оновлення даних в ТЦК чоловіку виписали повістку та відпустили.