Перехожий опирався затриманню співробітниками ТЦК у Львові

На вул. Замковій у Львові співробітники ТЦК затримали чоловіка призовного віку, якого силоміць помістили в мікроавтобус. Військовозобов’язаний опирався затриманню, перехожі зняли все на відео. На інцидент зреагували у Львівському обласному ТЦК та СП.

Як видно з відео, яке з’явилося у мережі в неділю, 23 червня, співробітники ТЦК силоміць заштовхали військовозобов’язаного у мікроавтобус, той опирався та намагався вирватися, у результаті йому ледь не притиснули ноги дверми автомобіля.

Наступного дня на інцидент зреагували у Львівському обласному ТЦК та СП, пояснивши, що згаданий перехожий ухиляється від мобілізації і не був у військкоматі вже багато років.

«Виконуючи службові обов’язки група оповіщення ТЦК і поліції проїжджала вулицею Замкова у місті Львові. Помітили громадянина призовного віку. Зупинилися і запитали про військово-облікові документи. Після того, як він надав їх, військовослужбовці виявили, що востаннє громадянин з’являвся у військкомат дев’ять років тому. Відтак чоловіка запросили у салон автівки, аби виписати повістку», – йдеться в повідомленні ТЦК.

У ТЦК також зазначили, що військовозобов’язаний провокував співробітників ТЦК на конфлікт.

«Наголошуємо, військовослужбовці не били людину. Намагаючись використати становище, коли перехожа знімала інцидент на відео, чоловік поводився неадекватно. Врешті військовозобов’язаному громадянину виписали повістку, після чого відпустили», – додали в ТЦК.