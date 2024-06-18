Поліцейські доставили чоловіка в ТЦК у гумаках і насміхалися з нього

Двоє співробітників турківського відділення поліції Іван Гурин та Андрій Лило доправили у Самбірський ТЦК та СП на Львівщині чоловіка в гумаках, після чого зняли відео і насміхалися з нього. На інцидент зреагувало керівництво обласної поліції, поліцейських відсторонили від роботи.

Як видно з оприлюдненого 18 червня в Telegram-каналах відео, двоє поліцейських зняли відео поблизу будівлі місцевого ТЦК у Самборі. Один з них розповів, що вони якраз супроводили туди двох чоловіків. Далі поліцейські насміхаються з одного з чоловіків, який перебуває на подвір’ї ТЦК і взутий у гумаки.

«В гумаках воїн...», – коментує поліцейський. При цьому він вживає нецензурну лайку, далі обоє гучно сміяться з мобілізованого.

Після появи відео в соцмережах, на інцидент зреагувало керівництво обласної поліції.

«На Львівщині за порушення правил етичної поведінки поліцейськими керівництвом призначене службове розслідування. На час його проведення двоє співробітників одного з територіальних підрозділів поліції Львівщини відсторонені від виконання посадових обов’язків», – повідомили в поліції.

В поліції також зазначили, що «оцінка діям поліцейських, які не дотримувалися норм ділового мовлення та професійної етики, дозволили собі зневажливе ставлення до громадянина, буде надана за результатами розслідування».

За інформацією ZAXID.NET, відео знімали співробітники турківського відділення Самбірського райвідділу поліції – інспектори сектору реагування патрульної поліції Іван Гурин та Андрій Лило. Місцеві мешканці повідомляють, що двох селян забрали з поля в гумаках і доставили до ТЦК, після чого з них насміхалися.