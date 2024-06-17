Військовозобов'язаний поводився виклично і відмовлявся показати документи

У понеділок вранці, 17 червня, на вул. Суботівській у Львові перехожий львів’янин зчинив конфлікт з працівниками ТЦК та поліцейськими, які попросили його показати документи, що посвідчують особу. Військовозобов’язаний поводився агресивно, близько 10 перехожих жінок намагалися втрутитися і перешкодити його затриманню.

Як розповіли ZAXID.NET у Львівському обласному ТЦК та СП, вранці на Левандівці працювала група оповіщення у складі поліцейських і військовослужбовців ТЦК. Там виник конфлікт з перехожим мобілізаційного віку, який відмовлявся показати документи. Перехожі жінки спробували перешкодити його затриманню, знімали все на відео та обурювалися.

«Один з громадян на прохання поліцейського пред’явити військово-облікові документи відмовився це робити і поводився виклично, цим самим спровокувавши конфлікт. Громадянин мотивував відмову тим, що при собі не має жодних документів. Однак у процесі перевірки таки показав паспорт громадянина України. Також чоловік стверджував, що є батьком-одинаком, однак документально підтвердити цього не зміг», – повідомили в ТЦК.

У результаті військовозобов’язаного перехожого не доправляли до ТЦК, а лише поінформували про обов’язок оновити свої військово-облікові дані.