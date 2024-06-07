Ірину Сисоєнко підозрюють в організації масштабної схеми для ухилянтів

СБУ затримала колишню народну депутатку від «Самопомочі» Ірину Сисоєнко та її спільника з Львівщини, які організували масштабну схему ухилення від мобілізації. Сума заробітків на ухилянтах сягала до 100 тис. доларів у місяць. Під час обшуків у підозрюваних вилучили понад 40 млн грн готівки.

Як розповіли у п’ятницю, 7 червня, в СБУ, ексдепутатка, яка зараз входить до керівного складу столичного інституту з питань профілактичної медицини, організувала масове виготовлення та продаж фіктивних документів про отримання групи інвалідності через професійні захворювання.

«Основними клієнтами зловмисників були потенційні призовники, які планували використати підробку для зняття з військового обліку та незаконного виїзду за кордон. За наявними даними, щомісяця незаконна діяльність зловмисників на чолі з ексдепутаткою приносила прибуток у майже 100 тис. американських доларів», – повідомили в СБУ.

За даними слідства, учасники схеми пропонували своїм клієнтам повний пакет документів для ухилення від мобілізації. Хабарі розподіляли між усіма спільниками, серед яких були двоє колег організаторки: завідувачі відділень медустанови, лікар-профпатолог та координатор протиправної діяльності медиків на Львівщині. Також до схеми були залучені декілька посадовців медико-соціальних експертних комісій західного регіону.

Під час обшуків у підозрюваних вилучили понад 40 млн грн готівки

Спочатку ухилянтів фіктивно оформляли на амбулаторне лікування, потім «діагностували» в них професійне захворювання, а далі призначали групу інвалідності.

«У результаті комплексних заходів у Києві “на гарячому” затримано організаторку схеми та її спільника з Львівщини, який передавав їй відкат у розмірі 32 тис. доларів США. Під час обшуків за місцями роботи і проживання фігурантів виявлено понад 40 млн грн, меддокументи та чорнові записи з обліком клієнтів», – додали в СБУ. За даними ZAXID.NET, обшуки відбулися у медзакладах Соснівки та Львова.

У Київській міській прокуратурі уточнили, що більшість фактів стосувалися отримання грошей з працівників вугільної промисловості за встановлення інвалідності у зв’язку з професійною діяльністю. За встановлення інвалідності вимагали по 3-4 тисячі доларів США з чоловіка. Після цього медичні документи пацієнтів відправляли до державної медичної установи в Києві, працівники якої за попередньо отриманими списками підтверджували наявність хронічного професійного захворювання та направляли таких осіб на МСЕК для прийняття рішення про присвоєння відповідної групи інвалідності. Зібрані гроші щомісяця розподіляли між учасниками схеми.

Організаторці злочинного угруповання і чотирьом його учасникам повідомили про підозру в хабарництві (ч. 3 та ч. 4 ст. 368 та ч. 3 ст. 369-2 ККУ). Винуватцям загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Правоохоронці не розголошують прізвище затриманої екснардепки. За даними ZAXID.NET, підозрюваною виявилася 42-річна Ірина Сисоєнко, яка була народною депутаткою VIII скликання від партії «Самопоміч». Зараз вона є заступницею директора Інституту медицини праці імені Кундієва НАМН України.

P.S. Суд обрав запобіжні заходи колишній народній депутатці Ірині Сисоєнко та двом її спільникам з Львівщини, підозрюваним в оформленні інвалідності за хабарі. Нардепці визначили заставу в розмірі 904 тис. грн, яку вона сплатила та вийшла з-під варти.