Екснардепку затримали за організацію схеми оформлення фіктивної інвалідності

Суд обрав запобіжні заходи колишній народній депутатці Ірині Сисоєнко та двом її спільникам з Львівщини, підозрюваним в оформленні інвалідності за хабарі. Нардепці визначили заставу в розмірі 904 тис. грн, яку вона сплатила та вийшла з-під варти.

Як розповіли ZAXID.NET у Київській міській прокуратурі, 3 червня Голосіївський районний суд Києва обрав Ірині Сисоєнко та посереднику з Львівщини запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю сплати застави у розмірі 904 тис. грн та близько 250 тис. грн відповідно. Ще одна лікарка з Львівщини отримала запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

42-річна Ірина Сисоєнко сплатила визначену судом заставу та вийшла з-під варти.

СБУ затримала колишню народну депутатку від «Самопомочі» Ірину Сисоєнко та її спільника з Львівщини за підозрою в організації масштабної схеми ухилення від мобілізації. Сума заробітків на ухилянтах сягала до 100 тис. доларів у місяць. Під час обшуків у підозрюваних вилучили понад 40 млн грн готівки.

У Київській міській прокуратурі уточнили, що більшість фактів стосувалися отримання грошей з працівників вугільної промисловості за встановлення інвалідності у зв’язку з професійною діяльністю. Обшуки проводили в Соснівці та у Львові.