Пасажири автобуса перекрили трасу Львів-Тернопіль, поки водія доставляли до ТЦК

У четвер, 20 червня, на трасі Львів – Тернопіль поблизу міста Золочів на Львівщині співробітники ТЦК зупинили автобус з пасажирами. Під час перевірки документів виявилось, що у водій не оновив військово-облікові дані, йому запропонували проїхати до ТЦК. На час, коли водія супроводжували до ТЦК, пасажири автобуса перекрили трасу.

За даними очевидців, працівники ТЦК зупинили автобус з пасажирами на трасі в селі Струтин біля Золочева. Водієві запропонували проїхати для оновлення військово-облікових даних. У результаті пасажири автобуса, переважно жінки, вийшли на трасу і перекрили рух.

На інцидент зреагували у Львівському обласному ТЦК та СП. «Поліція зупинила автобус, який рухався за маршрутом Тернопіль-Львів. Оскільки у водія були відсутні військово-облікові документи, його запросили у Золочівський РТЦК та СП. Там водію вручили повістку на оновлення облікових даних та повернули через кількадесят хвилин до його автобуса. Відтак автобус продовжив рух», – розповіли ZAXID.NET в обласному ТЦК.

Також у ТЦК наголосили, що в салоні автобуса був ще один водій, тож відсутність першого не впливала на можливість маршрутки продовжити рух, однак пасажири чомусь вирішили вийти і на певний час заблокувати трасу. У поліції Львівщини розповіли ZAXID.NET, що перекриття траси тривало близько 10 хвилин, після чого всі роз’їхалися.

У ТЦК вкотре нагадали, що кожен військовозобов’язаний громадянин повинен носити з собою військово-облікові документи. Відсутність документів є підставою для доставлення громадянина до найближчого РТЦК та СП для з'ясування обставин.

«Водії маршрутних автобусів жодним чином не можуть бути винятковими у цьому плані», – наголосили в ТЦК.