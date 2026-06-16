Микола Удянський відомий як криптопідприємець

Харківський криптопідприємець Микола Удянський міг стати новим власником найбільшої в Україні мережі телеграм-каналів «Труха». Про це з посиланням на власні джерела повідомив Сергій Стерненко та видання Forbes Ukraine.

15 червня про ймовірну зміну власника «Труха» повідомив у фейсбуці волонтер і радник міністра оборони Сергій Стерненко. За даними його джерел, новим власником «Трухи» став Микола Удянський, який, за даними медіа, може мати громадянство РФ. При цьому формальним адміністратором мережі залишається Максим Лавриненко.

«Питання: чи допустимо, що під час війни будь-хто, в тому числі особи з паспортом РФ, можуть придбати найбільший телеграм-канал в Україні?» – написав Стерненко і прикріпив фото російського паспорта Удянського та фото з інстаграму, які свідчать про звʼязок Удянського з росіянами.

Про можливу купівлю «Трухи» журналістам Forbes Ukraine також повідомили двоє підприємців, дотичних до медійного та оборонного бізнесу (імена інформаторів Forbes не розкриває). Один з підприємців ствердив, що угода відбулася близько двох місяців тому.

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Також співрозмовник Forbes в антикорупційному секторі стверджує, що продаж таки відбувся, а Удянський може представляти інтереси інших осіб.

Сам Микола Удянський заперечив інформацію про зміну власника. У коментарі Forbes він заявив, що власником «Труха» залишається Максим Лавриненко, який керує всіма процесами та медіахолдингом. Лавриненко також відкинув інформацію про продаж мережі, назвавши її чутками, які нібито поширюють конкуренти.

Журналісти запитали чи і надалі інвестором «Трухи» залишається харківський бізнесмен Володимир Литвин, про якого йшлося у спільному розслідуванні NGL.media та медіа «Ґрунт» у 2023 році – на що Удянський відповів, що були різні інвестори, а Литвин є його добрим другом.

У розслідування 2023 року журналісти наводили низку доказів, зокрема те, що торговельні марки «Трухи» були зареєстровані на матір Литвина, а частина фінансових операцій проєкту була пов’язана з його бізнес-оточенням. Сам Литвин відомий як фігурант справи про так звані «рюкзаки Авакова». У 2018 році він визнав провину у справі про розтрату коштів під час закупівлі наплічників для МВС та отримав умовне покарання, а згодом його судимість була погашена.

«Труха» є однією з найбільших мереж Telegram-каналів в Україні. Основний канал «Труха Україна» має понад 3 млн підписників. За оцінками ринку, мережа охоплює десятки регіональних та тематичних каналів із сукупною аудиторією близько 9 млн користувачів.

Микола Удянський відомий як криптопідприємець і співзасновник низки криптовалютних проєктів. У різні роки його ім'я пов'язували з криптобіржами Coinsbit та Qmall. Остання фігурувала у кримінальному провадженні щодо можливого шахрайства із грошима, призначеними для закупівлі FPV-дронів для ЗСУ. У 2025 році провадження закрили через відсутність складу злочину, а арешти активів було скасовано.

За оцінками експертів медійного ринку, вартість «Трухи» може становити від 15 до 25 млн доларів. Водночас одне з джерел видання стверджує, що сума можливої угоди могла бути близько 2,5 млн доларів.