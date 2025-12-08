Нагороду отримав публічний власник телеграм-канал «Труха Україна» Максим Лавриненко

У Львові роздали нагороди премії «Сила впливу», яку заснувала журналістка Анастасія Хрищук. У номінації «Сила інформаційного впливу» нагороду отримав телеграм-канал «Труха Україна», який неодноразово викривали на публікації фейків та штрафували за рекламу онлайн-казино.

Премію рік тому заснувала журналістка та колишня співвласниця маловідомого львівського глянцевого журналу «П’ємонт». Анастасія Хрищук, яка веде однойменну програму на ютубі. Серед її гостей – політики, бізнесмени та артисти. Канал має понад 17 тисяч підписників.

Премію «Сила впливу» вручали у пʼятницю, 5 грудня. Ведучою була Катерина Осадча, а сам захід провели у елітному ресторані Kilinsli, що належить родині колишнього посадовця БЕБ Романа Мудя. Загалом премією нагородили фахівців у 28 номінаціях, серед них і військові, спортсмени, лікарі, підприємці, засновники громадських організацій та благодійних фондів. Одну з нагород для Народного ансамблю танцю «Горицвіт» імені Зенона Колобича вручав і голова Львівської ОВА Максим Козицький. Він був одним із гостей програмами Хрищук.

На врученні премії також були присутні колишній голова Верховної Ради Дмитро Разумков, нардеп від «Слуги народу» Ростислав Тістик, зять бізнесмена-втікача Петра Димінського та новопризначений консул Мексики у Львові Андрій Квятковський, який отримав відзнаку в номінації «соціальна підтримка та волонтерство». Відвідала премію й власниця Kilinski Наталія Мудь, модельєрка Оксана Караванська, гендиректорка елітного курорту бізнесмена Ігоря Кривецького Олена Матвєєва та інші.

Серед іншого нагороду в номінації «Сила інформаційного впливу» вручили власнику сумнівного телеграм-каналу «Труха Україна» Максиму Лавриненку.

«Для мене справжня сила в тому, щоб вперто робити свою справу. Попри перешкоди, хейтерів та зміни у нашій непростій реальності», – прокоментував він у інстаграмі.

Телеграм-канал «Труха» заснували у Харкові ще до повномасштабної війни у 2019 році. Канал публікував контент про події у Харкові – ДТП, кримінал, поточні події. Після початку війни телеграм-канал став регіональною мережею, зокрема «Труха» першим почав публікували наслідки російських атак на українські міста. Наразі основний канал «Труха Україна» налічує понад 3 млн підписників.

Харківʼянин Максим Лавриненко називає себе офіційним засновником мережі. Однак у 2023 році журналісти NGL.media і «Ґрунт» зʼясували, що до каналу дотичний фігурант справи «Рюкзаки Авакова» Володимир Литвин, хоча сам він це заперечує.

Канал неодноразово звинуватили у публікації фейків та замовних матеріалів. У 2025 році державне агентство PlayCity оштрафувало «Труха Україна» за незаконну рекламу азартних ігор на 4,8 млн грн.

Додамо, що про благодійну чи соціальну мету заходу організатори не повідомляли. У 2024 році Анастасія Хрищук була однією з організаторок скандальної вечірки, під час якої в елітному відпочинковому комплексі Edem Resort 150 відомих львів’ян зібрали на дрони для військових лише 115 тис. грн.

Разом із колишнім сільським головою Старого Яричева Андрієм Андрущенком Анастасія Хрищук є співзасновницею електронного майданчика з продажів TendGroup.