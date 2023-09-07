Неофіційно Telegram канал «Труха» контролює харківський бізнесмен та фігурант корупційної справи «Рюкзаки Авакова» Володимир Литвин

Журналісти двох незалежних медіа NGL.media та «Ґрунт» у спільному розслідуванні назвали імена справжніх засновників найбільшої в Україні мережі анонімних Telegram-каналів, об’єднаних під назвою «Труха». Зокрема до каналу дотичний фігурант справи «Рюкзаки Авакова» Володимир Литвин, хоча сам він це заперечує. У відповідь на розслідування адміністратори «Трухи» звинуватили мера Львова Андрія Садового в тому, що це він нібито замовив матеріал проти Telegram-каналу через «систематичні викривальні матеріали про корупцію» щодо нього.

Telegram-канал «Труха» заснували у Харкові ще до повномасштабної війни у 2019 році. На каналі публікували локальний контент про події у Харкові – переважно новини про ДТП, вбивства та інший оперативний кримінал. Перед великою війною аудиторія каналу становила 190 тисяч підписників, а після вторгнення, коли «Труха» почала чи не першою публікувати відео ракетних ударів та наслідків влучання, станом на серпень 2023 року ця кількість зросла до 2,7 млн читачів.

Засновником каналу себе називає харків’янин Максим Лавриненко, одн6ак журналісти знайшли докази, що справжніми власниками «Трухи» є зовсім інші люди. Неофіційно впливовий Telegram-канал контролює непублічний місцевий бізнесмен Володимир Литвин – засновник компанії для просування бізнесу Turboseo та приятель сина екс-міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Володимир Литвин і Олександр Аваков фігурували у корупційній справі про «Рюкзаки Авакова». У 2018 році Литвин узяв на себе провину у кримінальному провадженні про розтрату 16 млн грн Міністерством внутрішніх справ у закупівлях наплічників й отримав умовне покарання.

Журналісти «Ґрунт» стверджують, що саме під час міністерської каденції Арсена Авакова «Труха» у Харкові мала доступ до поліцейських відео, що й допомогло каналу наростити аудиторію. Попри те, що сам Володимир Литвин заперечує будь-який зв’язок із «Трухою», журналісти знайшли підтвердження, що в команді Telegram-каналу працюють його бізнес-партнери та родичі. Крім цього, за підрахунками розслідувачів, лише за три місяці на замовних матеріалах адміністратори «Трухи» можуть заробляти 600 тис. доларів США і більше через сумнівні криптогаманці.

Після виходу матеріалів адміністратори «Трухи» опублікували допис, у якому звинуватили журналістів у брехні та джинсі. Вони стверджують, що матеріал про сумнівну діяльність Telegram-каналу нібито замовив мер Львова Андрій Садовий і коштувало це 35 тисяч доларів США. Таким чином міський голова нібито мститься «Трусі» за низку «викривальних матеріалів про корупцію» щодо Андрія Садового. Насправді ж Telegram-канал кілька разів публікував відверто замовні матеріали проти Андрія Садового, згадуючи при цьому, в позитивному руслі депутата Львівської міськради від «Європейської Солідарності» Олексія Різника.