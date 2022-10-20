У спецслужбі уточнюють, що блогер не є коригувальником

СБУ затримала блогера, який зняв і опублікував відео наслідків ракетного удару по Бурштинській ТЕС на Прикарпатті. Відео блогера перепостив канал, який має мільйонну аудиторію, відтак уже через 7 хвилин після атаки росіяни мали відео з результатами обстрілу. У спецслужбі зазначають, що блогер не є коригувальником вогню, а знімав відео для збільшення кількості підписників. У прес-службі СБУ Івано-Франківської області уточнили, що йдеться про місцевого 22-річного блогера з Бурштина, який має власний телеграм-канал. Нагадаємо, Бурштинську ТЕС у середу, 19 жовтня, вдруге атакували крилатими ракетами.

Як у четвер, 20 жовтня, повідомила прес-служба СБУ, блогер відзняв на відео наслідки влучань ракет по Бурштинській ТЕС та розмістив його у своєму телеграм-каналі.

«Відео підхопив телеграм-канал, який має мільйонну аудиторію. А через 7 хвилин результати обстрілу вже були у російських пропагандистів. Встановлений СБУ блогер не є коригувальником і не мав наміру сприяти ворогу», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі СБУ Івано-Франківської області уточнили, що йдеться про місцевого 22-річного блогера з Бурштина, який має власний телеграм-канал.

СБУ не називає, який канал публікував відео, але зазначимо, що після вчорашніх атак по Бурштинській ТЕС відео за кілька хвилин опублікували на скандальному телеграм-каналі «Труха».

У прес-службі уточнюють, що після спілкування з СБУ блогер усвідомив, що такі відео можуть бути використані Росією для коригування точності ударів. «Своїм вчинком я не усвідомлював, що можу допомагати країні-агресору в обстрілах. Щиросердечно прошу прощення і закликаю усіх такого не робити. Обіцяю у подальшому дотримуватись законів України», – зазначає блогер на відео, яке опублікувала СБУ.

Нагадаємо, росіяни вперше атакували Бурштинську ТЕС у понеділок, 10 жовтня. Тоді по ТЕС вдарили чотирма ракетами, які влучили в розподільчий пристрій ТЕС. На місці атаки виникла пожежа, над її ліквідацією працювали понад 60 рятувальників. Внаслідок атаки на території Прикарпаття різко знизилась напруга в електромережі. Уже через тиждень, у середу, 19 жовтня, росіяни завдали повторного ракетного удару по Бурштинській ТЕС. Внаслідок атаки також виникла пожежа, яку оперативно загасили.

Зазначимо, після ракетного удару по Бурштинській ТЕС місцева влада вирішила перекривати трасу з Івано-Франківська до Бурштина на час повітряних тривог. Проїзд ділянки дороги в напрямку Львова перед поворотом у село Демешківці також закритий. Об’їзд – через прилеглі до траси села.