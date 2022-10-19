Востаннє росіяни атакували ракетами Бурштинську ТЕС 10 жовтня

У середу, 19 жовтня, росіяни завдали ракетного удару по Бурштинській ТЕС, унаслідок чого на електростанції виникла пожежа. Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Повітряну тривогу у Івано-Франківській області оголосили 19 жовтня о 13:22 й тривала вона півтори години. Пізніше голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук повідомила, область зазнала ракетного удару. Зокрема, ракети влучили у Бурштинську ТЕС. Унаслідок обстрілу на ТЕС виникла пожежа, жертв немає.

Водночас, як анонсувалось раніше, на час повітряної тривоги та задля ліквідації наслідків ракетного удару, траса з Івано-Франківська до Бурштина перекрита. Також закрита для проїзду ділянка в напрямку Львова перед поворотом у село Демешківці. Об’їзд організований через прилеглі до траси села.

Нагадаємо, 10 жовтня росіяни вдарили по Бурштинській ТЕС чотирма ракетами, що влучили у розподільчий пристрій ТЕС. На місці атаки виникла пожежа. Після цього обласна влада закликала мешканців Прикарпаття знизити обсяги споживання електроенергії. За інформацією Світлани Онищук, станом на 19 жовтня Івано-Франківщина обмежила використання електроенергії на 15%.