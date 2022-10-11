Під час повітряних тривог на Прикарпатті будуть перекривати дорогу з Івано-Франківська до Бурштина. Крім того, під час небезпеки ракетних ударів буде заборонений проїзд в напрямку Львова перед поворотом у село Демешківці. Рішення про перекриття траси на час тривог рада оборони Івано-Франківської області прийняла ввечері вівторка, 11 жовтня, через день після атаки на Бурштинську ТЕС.

Про необхідність перекриття траси в сторону Бурштина та у напрямку Львова повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук ввечері у вівторок, 11 жовтня. За її словами, це робиться для того, щоб мінімізувати наслідки можливих подальших ракетних атак.

«Враховуючи нанесення ворогом ракетних ударів по Бурштинській ТЕС прийнято рішення на час повітряної тривоги перекривати рух на ділянці дороги від міста Бурштин до Івано-Франківська та перед поворотом у село Демешківці в напрямку Львова», – зазначила Світлана Онищук.

Разом з тим вона додала, що буде забезпечено об’їзд перекритої ділянки автошляху через навколишні села. «Це рішення прийняте з метою мінімізації наслідків можливих ракетних ударів, зокрема і серед цивільного населення. Прошу поставитися з розумінням», – додала Світлана Онищук.

Зазначимо, у понеділок, 10 жовтня, росіяни вдарили чотирма ракетами по Бурштинській ТЕС в Івано-Франківській області, одну ракету збили ППО. Ракети влучили у розподільчий пристрій ТЕС. Внаслідок атаки на території Прикарпаття різко знизилась напруга в електромережі. Наразі в області електропостачання забезпечено, однак мешканців Івано-Франківщини та всіх сусідніх областей просять обмежити використання електрики протягом кількох днів.