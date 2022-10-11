Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав мешканців міста не ходити поблизу інфраструктурних об’єктів, які забезпечують електро-, газо- та водопостачання. Також він попросив уникати перебування у центральній частині Івано-Франківська, особливо поблизу адмінбудівель. Мерія також закликала усіх роботодавців надати можливість працівникам виконувати роботу в режимі онлайн.

Відповідне звернення міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків оприлюднив у вівторок, 11 жовтня, під час повітряної тривоги, оголошеної на Прикарпатті близько 09:00.Мер Франківська закликав містян протягом дня не перебувати поблизу важливих інфраструктурних об’єктів та уникати перебування у центрі міста, оскільки зберігається загроза ракетних ударів.

«Прохання максимально уникати будинків в центральній частині міста Івано-Франківська. А також уникати інфраструктурних об‘єктів. Йдеться про електро-, газо- водотеплових об‘єктів по яких можуть бути завдані удари. Ворог розуміє, що йде зимовий період часу і вдаряє по тих об‘єктах, які можуть максимально нашкодити цивільному населенню», – зазначив Руслан Марцінків.

Також мер міста додав, що слід уникати відвідування всіх адміністративних будівель та інфраструктурних об‘єктів. Разом з тим Руслан Марцінків попросив усіх роботодавців дозволити працівникам виконувати роботу онлайн.

Зазначимо, під час масової ракетної атаки росіян на Україну в понеділок, 10 жовтня, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав усі заклади у місті протягом доби працювати лише в режимі онлайн.

Нагадаємо, у понеділок, 10 жовтня, росіяни вдарили чотирма ракетами по Бурштинській ТЕС в Івано-Франківській області, одну ракету збили ППО. Ракети влучили у розподільчий пристрій ТЕС. Внаслідок атаки на території Прикарпаття різко знизилась напруга в електромережі. Наразі в області електропостачання забезпечено, однак мешканців Івано-Франківщини та всіх сусідніх областей просять обмежити використання електрики протягом кількох днів.