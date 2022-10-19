У середу, 19 жовтня, Росія завдала ракетного удару по низці областей України. Зокрема, відомо про вибухи у Київській, Вінницькій, Чернігівській та Івано-Франківській областях.

Вінницька область

Повітряна тривога по всій території України, крім тимчасово окупованого Криму, почалася о 12:13. Під час неї голова Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив, що область перебуває під ракетним обстрілом, працюють військові. Пізніше він уточнив, що ворожа ракета влучила у об’єкт енергетичної інфраструктури. На місці працюють рятувальні служби.

Київська область

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що у області також працює ППО.

Чернігівська область

Прес-служба Оперативного командування «Північ» повідомила, що сили української ППО збили над селом Кіпті Чернігівської області дві ракети.

«Маємо вибух шахіда у Чернігові. Працює ППО. Залишайтесь в укриттях», – повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Івано-Франківська область

Голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук повідомила, що ракети влучили у Бурштинську ТЕС. Унаслідок обстрілу на ТЕС виникла пожежа, жертв немає. Траса з Івано-Франківська до Бурштина наразі перекрита. Також закрита для проїзду ділянка в напрямку Львова перед поворотом у село Демешківці. Об’їзд організований через ближні села.

За інформацією Командування повітиряних сил ЗСУ, загалом упродовж 19 жовтня сили протиповітряної оборони збили 4 з 6 крилатих ракет.

«О 12.05 19 жовтня ворог атакував Україну з північно-східного напрямку стратегічною авіацією. Із бомбардувальників-ракетоносців – Ту- 95 та Ту-160 випущено шість крилатих ракет Х-101/Х-555», – ідеться в повідомленні.

Одну ракету знищила авіація, ще одну знищили у районі Киїівщини та Вінничини. Ще дві ракети збили сили ППО на Чернігівщині. Разом із ракетним обстрілом, росіяни атакували Україну безпілотниками-камікадзе Shahed-136 з території Білорусі. Наразі відомо про знищення 10 БПЛА.