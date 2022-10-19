У Житомирі через обстріл росіянами об’єкта енергетики не можуть працювати великі підприємства та не курсує електротранспорт, повідомив міський голова Сергій Сухомлин.

«Вчора останні райони [міста] підключили тільки приблизно о 22:00. Ситуація така, що потужності не вистачає, тому робота великих підприємств поки під питанням. Роботи продовжуються, і сьогодні впродовж дня вже буде більше інформації», – зазначив Сухомлин вранці в середу, 19 жовтня, на засіданні виконавчого комітету Житомирської міськради, пише «Укрінформ».

За його словами, наразі в Житомирі також припинено роботу електротранспорту.

Як повідомляв ZAXID.NET, зранку вівторка, 18 жовтня, російські війська трьома ракетами вдарили по об’єкту енергозабезпечення в Житомирі. У результаті цього 11 населених пунктів області залишилися без світла. Внаслідок обстрілу постраждали двоє мирних жителів, одну людину госпіталізували.