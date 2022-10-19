Російські солдати у Херсоні

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що російські окупанти готуються обстрілювати тимчасово окупований ними ж Херсон.

За його словами, росіяни розсилають повідомлення «евакуюйтеся, будуть ЗСУ обстрілювати Херсон».

«Знаючи російську тактику, і що вони копають укріплення в районі Чаплинки під ствольну артилерію… у мене відчуття, що росіяни готуються бити по Херсону. На жаль», – розповів Кім у Telegram.

Голова ОВА зазначив, що окупанти вмикають масове ІПСО і закликав не вірити в нісенітниці і пропаганду загарбників.

«Спостерігаємо, як наші військові дають під зад російським окупантам», – додав Кім.

Напередодні голова Миколаївської ОВА також прокоментував заяви херсонських гауляйтерів та російських командирів про те, що вони начебто відходять.

«Усі ці заяви окупантів, що вони будуть відходити та приймати складні рішення – якесь обманулово, якщо чесно. Думаю, собака не там зарита», – написав Кім у Telegram.

Додамо, що окупаційна «адміністрація» Херсона заявила про плани вивезти на лівий берег Дніпра або в Росію 50-60 тис. жителів з чотирьох правобережних районів області. Про це в коментарях російським пропагандистам повідомили гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо й один із ватажків окупаційної «адміністрації» Херсона Кирило Стремоусов.

Людей вивозитимуть поетапно і безоплатно, на це піде близько тижня. Сальдо повідомив, що в річковому порту міста вже стоять катери з людьми, які нібито готові вирушити на лівий берег. При цьому він традиційно запевнив, що «напруженості в місті нібито немає«.

«Існує безпосередня небезпека затоплення територій у зв’язку з планованим руйнуванням греблі Каховської ГЕС і скиданням води з каскаду електростанцій вище за течією Дніпра… Якщо ЗСУ зруйнують шлюзові камери Каховської ГЕС, то вода у двох районах Херсона може піднятися на один метр», — додав зрадник.

За словами Стремоусова, станом на ранок 19 жовтня ситуація в Херсонській області «не змінилася», але ЗСУ нібито можуть «почати наступати в будь-який момент». Через це він закликав жителів Херсона «максимально швидко» переходити на лівий берег.