За даними Генштабу, росіяни почали процес евакуації так званих «державних» установ із окупованої частини Херсонщини до анексованого Криму.

«Окупанти посилюють фільтраційні заходи у Херсонській області та розпочали процес евакуації так званих «державних» установ». З Херсона на тимчасово окуповану територію АР Крим вивозять співробітників та майно банків і пенсійного фонду», – повідомили у зведенні Генштабу.

Також у Генштабі розповіли, що рівень морально-психологічного стану населення у прикордонних районах РФ значно знизився. Зокрема, це викликано відсутністю медичної допомоги для цивільних.

«Через мобілізацію медпрацівників та збільшення потоку поранених, цивільним відмовляють у наданні медичних послуг у лікарнях Бєлгородської області», – йдеться в повідомленні.

В Генштабі розповіли, що загалом противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах стримування дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

За поточну добу окупанти завдали один ракетний та 10 авіаційних ударів, здійснили 8 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Українські захисники продовжують стримувати ворога та завдавати йому втрат у живій силі та техніці. Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала понад 20 ударів. Підтверджено ураження 17 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також чотирьох позицій зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони збили один ворожий БпЛА. Також підрозділи ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили один командний пункт противника.