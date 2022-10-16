Окупанти вивозять майно з Херсона до анексованого Криму, – Генштаб
Російські військові вивозять майно банків та окупаційних держустанов
За даними Генштабу, росіяни почали процес евакуації так званих «державних» установ із окупованої частини Херсонщини до анексованого Криму.
«Окупанти посилюють фільтраційні заходи у Херсонській області та розпочали процес евакуації так званих «державних» установ». З Херсона на тимчасово окуповану територію АР Крим вивозять співробітників та майно банків і пенсійного фонду», – повідомили у зведенні Генштабу.
Також у Генштабі розповіли, що рівень морально-психологічного стану населення у прикордонних районах РФ значно знизився. Зокрема, це викликано відсутністю медичної допомоги для цивільних.
«Через мобілізацію медпрацівників та збільшення потоку поранених, цивільним відмовляють у наданні медичних послуг у лікарнях Бєлгородської області», – йдеться в повідомленні.
В Генштабі розповіли, що загалом противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах стримування дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
За поточну добу окупанти завдали один ракетний та 10 авіаційних ударів, здійснили 8 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.
Українські захисники продовжують стримувати ворога та завдавати йому втрат у живій силі та техніці. Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала понад 20 ударів. Підтверджено ураження 17 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також чотирьох позицій зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони збили один ворожий БпЛА. Також підрозділи ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили один командний пункт противника.