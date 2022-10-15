У Токмаку Запорізької області жителі не можуть отримати екстрену і планову медичну допомогу, через те, що лікарня переповнена пораненими російськими військовими. Про це повідомив голова мер Мелітополя Іван Федоров. За його словами, попри труднощі для цивільних, це свідчить про те, що «просмажування русні у Мелітополі триває».

«У цьому є і гарна новина: наші Збройні сили настільки вдало б’ють по ворогу на Запорізькому напрямку, що окупанти вже не знають, куди відправити поранених і ліквідованих військових», – зазначив Федоров.

Також він повідомив, що вчора до мелітопольського моргу вчергове привезли «Урал» з тілами ліквідованих російських військових.

Відомо, що напередодні ввечері українські військові завдали удар по військовій базі росіян у Мелітополі. Повідомлялося про вибухи в районі аеродрому. За інформацією Івана Федорова, відбулися 4 потужні вибухи з подальшою детонацією. За попередніми даними, ЗСУ влучили у ворожу військову базу, яку окупанти безуспішно намагалися відновити. Також Федоров повідомив, що після вибухів російські військові почали вивозити звідти ліквідовану техніку.

Російські військові не припиняють обстрілювати міста області та цивільних. За інформацією голови обласної ОВА Олександра Старуха, вночі росіяни здійснили чотири авіаудари дронами, на ранок випустили ще 10 ракет С-300. Низка об’єктів енергетичної та промислової інфраструктури зазнали руйнувань.

«Внаслідок атаки БПЛА Shahed-136 в м. Запоріжжя руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури. Виникли пожежі, що були вчасно локалізовані нашими рятувальниками. Постраждалих немає», – повідомив він.