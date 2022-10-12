ЗСУ вдарили тоді, коли окупанти перезаряджали установки для наступних обстрілів українських міст

Українські військові у вівторок, 11 жовтня, завдали удару по російському складу боєприпасів у тимчасово окупованому Токмаку на Запоріжжі. Про результати атаки інформував СтратКом ЗСУ.

«У районі Токмака ЗСУ накрили 6 установок С-300 разом із БК (боєкомплектами, – ред.), це сталося під час перезарядки», – йдеться у повідомленні.

Остаточні втрати ворога в живій силі та техніці встановлюються.

Зазначимо, що росіяни систематично б'ють по цивільних об'єктах України із С-300. Зокрема, напередодні 12 снарядів було випущено по Запоріжжю, що призвело до загибелі людини.

С-300 – сімейство радянських зенітно-ракетних систем середнього радіуса дії. Максимальна дальність може сягати 150, 200, 300 кілометрів. Система призначена для безпосереднього прикриття військ, що перебувають поблизу від супротивника, насамперед від балістичних ракет і літаків. Однак росіяни використовують такі системи для обстрілів українських міст.