Наслідки обстрілу Запоріжжя, 11 жовтня 2022 року

Російські війська вранці 11 жовтня знову вдарили ракетами по Запоріжжю. Цілями ворога вкотре стали об’єкти інфраструктури, голова обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив у Telegram.

Очевидці зазначають, що після оголошеної повітряної тривоги близько 06:00 ранку в місті пролунало приблизно 16 вибухів.

Старух підтвердив прильоти й зазначив, що на місця влучань ракет уже виїхали профільні служби. Інформація щодо руйнувань і постраждалих з’ясовується.

У місцевих соцмережах публікують кадри спалахів у небі під час обстрілу, коли надворі ще було темно. Згодом з’явилися фото диму, що здійнявся над місцями прильотів.

Секретар міської ради Анатолій Куртєв заявив, що унаслідок обстрілу Запоріжжя також пошкоджено заклад освіти, медичний заклад та житлові будинки, є постраждалі.

Водночас Олександр Старух уточнив, що окупанти випустили по Запоріжжю 12 ракет С-300. Дві з них влучили в автосалон, внаслідок чого загинула людина. Також виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили. Решта ракет пошкодили школу та амбулаторію.

Як інформував ZAXID.NET, зранку 10 жовтня Росія завдала масових ракетних ударів по Україні. Відомо, ворог випустив по українських територіях 84 крилаті ракети та 24 безпілотники. Українським захисникам вдалося збити 43 ракети та 13 БПЛА.

За підрахунками журналу Forbes, на ранкову атаку по Україні РФ витратила ракет на 400-700 млн доларів.