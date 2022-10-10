Обстріли України 10 жовтня коштували Росії кілька сотень мільйонів доларів. За оцінкою журналістів видання Forbes Україна, ракети та дрони для масованих обстрілів, які російські військові нанесли майже по всій території України 10 жовтня, обійшлися Росії у близько 400-700 млн доларів.

Зазначається, що ворог обстріляв українські території ракетами Х-101, Х-555, «Калібр», «Іскандер», С-300, Торнадо-С. Оцінка загальної вартості є приблизною, адже точно невідомо, скільки саме було випущено ракет певного типу.

Видання зазначає, що ймовірно, більшість ракет, які влучили, є дорогими і високоточними Х-101 та ракетами з тактичною дальністю (С-300, Торнадо-С), а решта були спрямовані на перевантаження ППО.

Для розрахунку вартості ракет видання використало такі оцінки вартості:

Х-101 – 13 млн доларів;

«Калібр» – 6,5 млн доларів;

«Іскандер» – 3 млн доларів;

«Онікс» – 1,25 млн доларів;

Х-22 – 1 млн доларів;

«Точка-У» – 0,3 млн доларів.

Окрім того, вартість усіх випущених 10 жовтня дронів може сягати декількох мільйонів доларів.

Видання також зазначає, що за півроку (з 24 лютого по 24 серпня) від початку повномасштабного вторгнення РФ Україна знищила російської техніки на 16,6 млрд доларів. Росіяни втратили понад 12 тис. одиниць техніки, майже 2 тис. танків, 234 літаки та 15 кораблів. Тільки на острові Зміїний та в навколишніх водах Росія втратила техніки на понад 900 млн доларів.

Нагадаємо, що зранку 10 жовтня Росія завдала масових ракетних ударів по Україні. Відомо, ворог випустив по українських територіях 84 крилаті ракети та 24 безпілотники. Українським захисникам вдалося збити 43 ракети та 13 БПЛА.