Ударні дрони RAM ІІ UAV дозволяють гарантовано знищувати наземні цілі

Волонтери Сергій Стерненко та Сергій Притула оголосили про спільний збір коштів на закупівлю для потреб ЗСУ українських дронів-камікадзе RAM ІІ UAV.

У понеділок, 10 жовтня, під час масованого російського обстрілу всієї території України, волонтер Сергій Стерненко анонсував великий збір на зброю для ЗСУ. Приблизно за годину українці пожертвували на рахунок волонтера більше 10 млн грн і ця сума продовжує стрімко рости.

Після цього Фонд Сергія Притули повідомив про спільний зі Сергієм Стерненком збір на українські ударні дрони RAM ІІ UAV. При цьому не уточнюється, скільки саме необхідно зібрати на закупівлю дронів.

«Друзі, збираємо на помсту! Ми планували з Сергієм Стерненком розпочати цей збір 12 жовтня, але бункерний виродок вніс свої корективи. Розпочинаємо вже! Збираємо на українські дрони-камікадзе RAM ІІ UAV. Буде бавовна. Буде боляче. Чим більше зберемо, тим більше їх буде», – повідомив Сергій Притула.

Переказати гроші можна за реквізитами:

МоноБанка Фонду Сергія Притули: за посиланням

ПриватБанк: за посиланням

МоноБанка Сергія Стерненка: за посиланням

IBAN: UA173052990000026008046715893

RAM ІІ UAV – це українські дрони-камікадзе, що дозволяють гарантовано знищувати наземні (надводні) цілі. БПЛА оснащений електричним двигуном, що забезпечує дальність польоту до 30 км на крейсерській швидкості у 70 км/год. Запуск БПЛА здійснюється за допомогою спеціальної катапульти, а на їх розгортання необхідно лише 10 хвилин, максимальний час польоту становить 40 хвилин.

Нагадаємо, вранці 10 жовтня Росія нанесла масований ракетний удар по всі території України, в тому числі іранськими ударними дронами-камікадзе.