Волонтери Сергій Притула та Сергій Стерненко за добу зібрали 352 млн грн на дрони для ЗСУ

За добу волонтери Сергій Стерненко та Сергій Притула зібрали 352 млн грн гривень на закупівлю ударних дронів-камікадзе RAM ІІ UAV для потреб ЗСУ. На закупівлю дронів було необхідно 100 млн грн, однак волонтерам вдалось зібрати на 252 млн грн більше, які тепер витратять на інше озброєння для ЗСУ. Про це Сергій Стерненко та Сергій Притула повідомили у відеозверненні, оприлюдненому у вівторок, 11 жовтня.

«Ми хотіли законтрактувати 50 дронів-камікадзе і взяти три наземки до них. Тобто, комплекс виглядає як 10 "пташок" і наземка. Весь цей кейс мав обійтися в районі 100 млн грн. Станом на 12:00 ми зафіксували 352 млн грн, зібраних у межах цього проекту», – повідомив у відеозверненні Сергій Притула.

Наразі волонтери вирішують, як ефективно використати ці кошти. За словами Сергія Притули, їх використають на озброєння для українських військових.

«Ми збираємось використати їх не на шкарпетки. Ми розуміємо ваші очікування: ви скидали на те, щоб була "бавовна" і ми над цим працюємо, бавовни буде багато», – сказав Сергій Притула.

Нагадаємо, що Сергій Стерненко та Сергій Притула оголосили про збір коштів на ударні дрони-камікадзе RAM ІІ UAV у понеділок, 10 жовтня, близько 12:00. В цей час Україна зазнала масованого ракетного обстрілу росіянами, внаслідок якого були пошкодженні об’єкти енергетичної інфраструктури.

RAM ІІ UAV – це українські БПЛА, що дозволяють знищувати наземні цілі. Дрони оснащений електричним двигуном, що забезпечує дальність польоту до 30 км на швидкості у 70 км/год. Максимальний час польоту становить 40 хвилин.