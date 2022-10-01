До кінця року «Боривітер» планує випустити 4 тисячі операторів безпілотників

Під час відкриття міжнародної тех-конференції IT Arena у п’ятницю, 30 вересня, Львівський ІТ Кластер разом з компанією JustAnswer пожертвували 2 млн грн на навчання військових пілотів дронів.

Як повідомили у ІТ Кластері, кошти на навчання пілотів БПЛА пожертвували у Благодійний фонд Сергія Притули, який передасть ці кошти школі «Боривітер». Школа займається різноплановим навчанням військовослужбовців.

Загалом на навчання 4 тисяч військових до кінця року необхідно зібрати 8 млн грн.

«JustAnswer та Arizae Foundation передали Україні багато дронів. Так само, як США надають Україні HIMARS, ці кроки набагато ефективніші в поєднанні з високоякісним навчанням. Ми сподіваємося, що наша пожертва школі безпілотників "Боривітер" дозволить українським військовим краще розвідувати позиції ворога та врятувати багато життів» , – сказав СЕО додає JustAnswer Енді Курціг.