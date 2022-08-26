Литва купить для України 37 дронів-камікадзе польського виробництва

Литва придбає для України 37 дронів-камікадзе польського виробництва для боротьби проти російських окупантів. Про це у п’ятницю, 26 серпня, у Twitter повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

«Частина коштів, які були зібрані Legion of Boom (1 млн євро), буде передана литовському Міністерству національної оборони і буде використана для закупівлі 37 дронів-камікадзе у Польщі, які потім будуть відправлені Україні», – зазначено в його дописі.

Дрони важать близько 5,7 кг, дальність дії до 30 км (фото Арвідаса Анушаускаса)

Ініціатор кампанії Legion of Boom, журналіст Андрюс Тапінас зазначив, що частину дронів виробник WB Group надасть безкоштовно.

«Спочатку очікували 25, але вдалося домовитися про 27, і ще 10 польський виробник надасть на підтримку України», – написав Тапінас у Facebook.

Дрони Warmate важать близько 5,7 кг. Дальність дії до 30 км та швидкість 150 км/год. Можуть нести вибухівку.

Кампанія зі збору коштів на озброєння для України Legion of Boom була присвячена до Дня Незалежності України. За даними Тапінаса, на момент завершення збору литовці пожертвували 1,545 млн євро.