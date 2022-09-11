Згідно з наявними даними, площа заводу становитиме понад 30 тис. м. кв., а працюватимуть на ньому 300 людей

Турецька компанія Baykar продовжує реалізацію проекту з будівництва заводу в Україні, на якому виготовлятимуть БПЛА Bayraktar TB2, Akinci та Kizilelma. Про це повідомляє Defense Express.

Гендиректор Baykar Халук Байрактар дав коментар виданню підтвердив наміри створення заводу з виробництва безпілотників в Україні. Передбачається, що площа підприємства буде понад 30 тис. м2, а для роботи наймуть понад 300 українських інженерів і техніків.

Також Байрактар передав виданню концепти, який вигляд матиме завод із виробництва «Байрактарів». На ньому виготовлятимуть не тільки Bayraktar TB2, але й важчі Akinci та навіть новітні безпілотні винищувачі Kizilelma й іншу продукцію компанії Baykar.

Українські інженери братимуть участь у розробці нової продукції «Байрактарів». У виданні зазначили, що зараз у двох турецьких БПЛА використовують українські двигуни – це МС-500 та Аі-450 для Akinci та Kizilelma з Аі-25. Останній є найновішим безпілотником із великим спектром завдань.

Нагадаємо, 8 серпня стало відомо, що Baykar Makina купив земельну ділянку для будівництва свого заводу в Україні.

На майбутньому заводі із виробництва безпілотників Bayraktar в Україні планують будувати не тільки БПЛА TB2, які зараз активно використовують ЗСУ, а й безпілотні винищувачі Bayraktar Akıncı і Bayraktar Kizilelm.