Володимир Зеленський поговорив з Халуком Байрактаром про будівництво заводу «Байкар» в Україні

Президент України Володимир Зеленський у Києві прийняв гендиректора турецької компанії «Байкар», яка виробляє безпілотники типу «Байрактар» Халука Байрактара. Сторони говорили про відкриття заводу «Байкар» в Україні, інформує прес-служба голови держави.

«Основну увагу співрозмовники приділили подальшій співпраці України з компанією для посилення обороноздатності української армії. Сторони також обговорили деталі будівництва заводу «Байкар» в Україні та виробництво нової продукції з використанням українських деталей», – йдеться у повідомленні.

Зеленський високо оцінив внесок Халука Байрактара та його компанії у збільшення потужності українських Збройних Сил у боротьбі з агресором і вручив йому орден «За заслуги» І ступеня.

«Кожен в Україні знає, що таке «Байрактар», знає вашу компанію. Дякую вам, дякую президенту Ердогану за вашу підтримку й підтримку громадян Туреччини в цій війні з російською агресією», – сказав президент.

Нагадаємо, 8 серпня стало відомо, що Baykar Makina купив земельну ділянку для будівництва свого заводу в Україні.

На майбутньому заводі із виробництва безпілотників Bayraktar в Україні планують будувати не тільки БПЛА TB2, які зараз активно використовують ЗСУ, а й безпілотні винищувачі Bayraktar Akıncı і Bayraktar Kizilelm.