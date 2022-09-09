Зеленський нагородив директора компанії-виробника «Байрактарів» орденом «За заслуги»
Президент України Володимир Зеленський у Києві прийняв гендиректора турецької компанії «Байкар», яка виробляє безпілотники типу «Байрактар» Халука Байрактара. Сторони говорили про відкриття заводу «Байкар» в Україні, інформує прес-служба голови держави.
«Основну увагу співрозмовники приділили подальшій співпраці України з компанією для посилення обороноздатності української армії. Сторони також обговорили деталі будівництва заводу «Байкар» в Україні та виробництво нової продукції з використанням українських деталей», – йдеться у повідомленні.
Зеленський високо оцінив внесок Халука Байрактара та його компанії у збільшення потужності українських Збройних Сил у боротьбі з агресором і вручив йому орден «За заслуги» І ступеня.
«Кожен в Україні знає, що таке «Байрактар», знає вашу компанію. Дякую вам, дякую президенту Ердогану за вашу підтримку й підтримку громадян Туреччини в цій війні з російською агресією», – сказав президент.
Нагадаємо, 8 серпня стало відомо, що Baykar Makina купив земельну ділянку для будівництва свого заводу в Україні.
На майбутньому заводі із виробництва безпілотників Bayraktar в Україні планують будувати не тільки БПЛА TB2, які зараз активно використовують ЗСУ, а й безпілотні винищувачі Bayraktar Akıncı і Bayraktar Kizilelm.