Кожен з безпілотників спеціально прикрасили малюнком вишивки та наліпками

Турецька компанія Baykar Makina доставила в Україну три безпілотники Bayraktar TB2, які обіцяла подарувати українській стороні в рамках акції зі збору коштів Сергія Притули та блогера Ігоря Лаченкова. Так звані «Народні Байрактари», як їх встигли назвати в соцмережах, вже в Україні, повідомив гендиректор Baykar Халук Байрактар в коментарі «Укрінформу».

«Ми поставили в Україну Bayraktar з литовської акції і вже поставили три безпілотники Bayraktar з акції Притули. Вони вже в Україні», – сказав Байрактар на Міжнародній виставці оборонної промисловості (MSPO 2022).

За його словами, багато людей в Україні мобілізувалися і підтримали акцію зі збору коштів на купівлю турецьких безпілотників, тому компанія теж хотіла долучитися до цієї акції і вирішила не брати грошей за цю техніку.

Зазначимо, що 24 серпня у «Благодійному фонді Сергія Притули» повідомляли, що «Народні Байрактари» для ЗСУ вже готуються до відправлення з Туреччини. Як і було обіцяно, їх спеціально ідентифікували: кожен з безпілотників прикрасили малюнком вишивки та наліпками.

Як повідомляв ZAXID.NET, 22 червня «Фонд Сергія Притули» разом із блогером Ігорем Лаченковим оголосили про збір коштів на закупівлю трьох ударних безпілотників Bayraktar для потреб української армії. Близько 500 млн грн планували зібрати впродовж тижня. За три дні Сергій Притула повідомив, що волонтерам вдалось зібрати понад 600 млн грн, що дозволяє купити чотири безпілотники.

У понеділок, 27 червня, турецька компанія з виробництва БПЛА Baykar заявила, що вражена масштабами акції «Народний Bayraktar» та передасть Україні три ударних безпілотника TB2 безкоштовно.

Зрештою, за зібрані «Фондом Сергія Притули» та блогером Ігорем Лаченковим 600 млн грн було вирішено придбати супутник та доступ до бази даних знімків компанії ICEYE.