Центр ментального здоров’я відкриють у Львові у вересні цього року

При Першому медоб’єднанні Львова створять Центр ментального здоров’я. Необхідні кошти на його облаштування – 5 млн грн – пожертвував Львівський IT-кластер.

Як розповіли у понеділок, 20 червня, у Львівській міськраді, вартість створення центру становить понад 5 млн грн. Львівський ІТ-кластер профінансує усі необхідні витрати для будівництва та облаштування приміщень, а одним з найбільших благодійників є американська ІТ-компанія JustAnswer.

«Центр ментального здоров’я – це серцевина, яка критично важлива та має працювати. Велика подяка Львівському ІТ Кластеру за те, що вони не просто долучаються, а й дають реальні «живі» гроші». Unbroken – це велика екостистема, яку ми будуємо спільно», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Львівський IT-кластер підтримав ініціативу місцевої влади та медиків щодо створення Центру ментального здоров'я

У центрі людям надаватимуть індивідуальні консультації, організовуватимуть групову терапію та комплексну допомогу різного рівня. Потрапити на прийом можна буде як безкоштовно за скеруванням від сімейного лікаря, так і платно за особистим записом. Вартість платного прийому буде нижчою за аналогічні послуги в приватних клініках.

«Ми розуміємо, наскільки важливою сьогодні є психологічна підтримка. Ментальне здоров’я теж важливе на шляху до приближення нашої перемоги. Адже для продовження нашої боротьби нам потрібно дуже багато внутрішніх ресурсів та психологічної стійкості», – додав СЕО Львівського ІТ Кластеру Степан Веселовський.

Директорка з міжнародного розвитку бізнесу компанії JustAnswer Надія Семен зауважила, що турбота про ментальне здоров’я дуже важлива і цей проект потрібно запускати якнайшвидше.

Центр планують відкрити у вересні цього року. Він буде частиною Національного реабілітаційного центру «Незламні».

За словами директора Першого ТМО Львова Олега Самчука, центр займатиме цілий поверх. Для його роботи відібрали команду психотерапевтів та психіатрів, які вже займаються із пацієнтами.