Термінали передали міській раді для забезпечення роботи критично важливих об’єктів

У п’ятницю, 25 березня, до Львова привезли 25 терміналів Starlink, які будуть використовувати для підтримки роботи об’єктів критичної інфраструктури. Їх закупив для міста львівський ІТ-кластер і передав міському голові Львова Андрію Садовому.

Перша партія Starlink, які закупив львівський ІТ-кластер, – це декілька сотень терміналів для західних областей України. Їх передадуть на потреби стратегічно важливих підприємств та установ – комунальних служб, медичної системи, служби порятунку, системи безпеки, електромереж, транспортних вузлів, державних установ.

«Термінали Starlink в умовах війни є засобом спеціального зв’язку, тому ними варто користуватись лише в тому випадку, коли вже не працює кабельний інтернет. Закупівля стала можливою завдяки тому, що Львівський ІТ-кластер домовився із компанією SpaceX та безпосередньо з Ілоном Маском. І ми дуже вдячні за те, що вони відгукнулись на нашу пропозицію», – розповів голова Львівського ІТ-кластеру Степан Веселовський.

Веселовський розповів, що особисто спілкувався з Ілоном Маском і він продав термінали за спеціальною вартістю, але розмір знижки не розголошується.

До слова, частина терміналів надходить в Україну як гуманітарна допомога для Міністерства цифрової трансформації, їх розподіляють у критичні точки країни, де є перебої зі зв’язком.

Термінали Starlink з’єднується з низькоорбітальними супутниками та через найближчий наземний шлюз передає інтернет-з’єднання із мінімальною затримкою. Наразі це найсучасніша технологія інтернет-зв’язку, яка мінімізує певні ризики кабельного інтернет-постачання. Ця технологія є особливо корисною під час війни, коли можливі перебої зв’язку.

Степан Веселовський наголосив, що в тилу термінали Starlink є резервним каналом зв’язку для бізнесу, критичної інфраструктури. У зоні бойових дій це засіб спецзв’язку і користуватись ним мають право тільки підрозділи, які знають як це правильно робити, адже термінали можуть стати легкою мішенню для російських авіаударів.