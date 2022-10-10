На схемі позначено російські обстріли станом на 10:20-11:00 понеділка, 10 жовтня

У понеділок, 10 жовтня, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний оприлюднив карту, на якій позначені місця обстрілів, які російські війська здійснили зранку 10 жовтня. На схемі позначено ситуацію станом на 10:20-11:00 понеділка, 10 жовтня.

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Валерій Залужний зазначив, що безпека України та всієї Європи – в майстерних руках українських захисників. При цьому, їм нелегко відбивати ворожі атаки.

«Ми змушені відбивати ці атаки, застосовуючи озброєння радянських часів, яке до того ж маємо в недостатній кількості», – написав на своїй сторінці у Facebook Головнокомандувач ЗСУ.

Він розповів, що ворог застосував крилаті ракети повітряного, морського та наземного базування, балістичні ракети, зенітні керовані ракети, розвідувальні та ударні БПЛА типу Shahed-136.

«Сили і засоби протиповітряної оборони Повітряних Сил, Сухопутних військ ЗС України та наші зенітні розрахунки знищили більшість смертоносних ракет і боєприпасів. В умовах такої інтенсивності завдання ударів одночасно з усіх напрямків вони продемонстрували професійність і відданість справі», – зазначив Залужний.

І додав, що незважаючи на агонію диктаторського режиму, Україна вистоїть і переможе.

Зазначимо, що секретар РНБО Олексій Данілов назвав сьогоднішні масові обстріли РФ агонією перед поразкою.

Нагадаємо, у понеділок зранку, 10 жовтня, Росія завдала масових ракетних ударів по Україні. Українська ППО збила 43 із 84 випущених Росією ракет.