Після масованої ракетної атаки росіян на Україну президент Володимир Зеленський зв’язався з лідерами Франції Еммануелем Макроном, Німеччини Олафом Шольцом, президентом Польщі Анджеєм Дудою і еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані. З Макроном Зеленський обговорив посилення ППО, а з Шольцом домовився про те, що «Велика сімка» збереться на екстрене засідання. Світове співтовариство, реагуючи на цю атаку, не лише засудило дії Росії, але й пообіцяло Україні більше зброї.

Реакція Європейського Союзу

Представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що шокований нападами Росії на мирних жителів України. У своїй заяві він наголосив, що таким діям не місце у 21 столітті.

«Таким діям не місце у 21 столітті. Я засуджую їх найрішучішим чином. Ми підтримуємо Україну. Додаткова військова підтримка з боку ЄС вже у дорозі», – написав він у Twitter.

Deeply shocked by Russia’s attacks on civilians in #Kyiv and other cities in Ukraine.



Such acts have no place in 21st century. I condemn them in the strongest possible terms.



We stand with Ukraine. Additional military support from the EU is on its way. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 10, 2022

Реакція Європейського парламенту

Президентка Європейського парламенту Роберта Метсола наполягає на неприпустимості поступок з боку Заходу під шантажем Росії. Європейська політикиня наголосила, що фото, які свідчать про влучання по центру Києва, «викликають огиду».

«Це вкотре демонструє світові, з яким режимом ми маємо справу: він обирає мішені невибірково та обрушує на дітей дощ терору і смерті. Це злочинно. Вони будуть притягнуті до відповідальності», – написала Метсола у twitter, висловивши впевненість у тому, що Україна все одно переможе.

«Єдиний вихід, який повинен шукати Кремль, – це той, що веде [російські війська] геть з України», – додала Метсола й наголосила, що умиротворення агресора не працює.

The only off-ramp the Kremlin should seek is one heading out of Ukraine.



My parents taught me early on how to deal with bullies: Appeasement does not work. Appeasement never worked. Appeasement will never work.



Russia will be held responsible for these crimes.#SlavaUkraini https://t.co/Tlv5g1OEUx — Roberta Metsola (@RobertaMetsola) October 10, 2022

Реакція НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно, а український народ назвав «відважним».

«Говорив з Міністром закордонних справ Дмитром Кулебою й засудив жахливі та невибіркові атаки Росії на цивільну інфраструктуру в Україні. НАТО продовжуватиме підтримувати відважний український народ у його боротьбі проти агресії Кремля стільки, скільки буде потрібно», – написав він у Twitter.

Spoke with Foreign Minister @DmytroKuleba & condemned #Russia's horrific & indiscriminate attacks on civilian infrastructure in #Ukraine. #NATO will continue supporting the brave Ukrainian people to fight back against the Kremlin's aggression for as long as it takes. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) October 10, 2022

Реакція Чехії

Міністерство закордонних справ Чехії вважає, що після російської ракетної атаки Заходу варто зняти обмеження на постачання Україні зброї.

«Росія використовує терористичні методи. Повинне бути скасування будь-яких обмежень, які існують на постачання зброї Україні. Настав час для ще більшої підтримки України», – сказав на зустрічі з українськими журналістами заступник міністра закордонних справ Чехії Ярослав Курфюрст, повідомила «Європейська правда».

«Такі терористичні атаки не можуть бути покарані в достатній мірі, тому що головні злочинці сидять у Кремлі і насолоджуються своїм життям. Тому ми серед тих, хто просуває ідею створення трибуналу щодо злочину агресії Росії, щоб покарати тих, хто відповідальний, а не лише тих, хто чинить злочини власними руками», – додав він.

Реакція Литви

Президент Литви Гітанас Науседа назвав останній масований ракетний удар Росії по українських містах «тероризмом» і закликав світ дати Україні більше зброї для оборони.

«Варварство Росії не знає меж. Київ та інші українські міста знову обстріляні російською армією. Вони ціляться по центрах міст, житлових будинках, по дорогах у годину пік. Це спонсорований державою тероризм у чистому вигляді. Україні потрібно більше зброї, щоб перемогти це зло», – йдеться в його заяві.

Russian brutality has no limits.



Kyiv& other Ukrainian cities were shelled by Russian army again. They are aiming at city centers, residential buildings, roads in rush hour.



This is state sponsored terrorism in its pure sense.



More weapons to to win over this evil!



AFP pic.twitter.com/4cqG38aOsj — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) October 10, 2022

Реакція Латвії

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Ринкевичс закликав надати Україні більше зброї й констатував, що, обстрілюючи Київ і Запоріжжя, Росія показує свою боягузливість та справжню природу терористичної держави.

«Необхідно більше поставок зброї в Україну, щоб зупинити цю війну та Росію», – вважає він.

By shelling #Kyiv and #Zaporizhia #Russia shows its cowardice and true nature of a terrorist state, more weapons’ deliveries to #Ukraine are needed in order to stop this war and Russia — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) October 10, 2022

Реакція Естонії

Президент Естонії Алар Каріс відреагував на черговий важкий воєнний злочин росіян емоційно. На відміну від інших лідерів, його звернення адресоване безпосередньо до людей, щоб вони подумали, з чим стикається український народ.

«Подумайте про це, коли вкладаєте своїх дітей спати вночі: українські діти змушені спати, коли ракети б'ють по їхніх рідних містах. Їхні батьки не знають, чи буде в них сім'я й дім вранці. Київ і кілька інших міст зазнали атаки Росії рано-вранці», – написав президент Естонії.

Think of this when you put your children to bed at night: Ukrainian kids are forced to sleep when missiles are hitting their hometowns. Their parents don´t know if they have family & home in the morning. The Kyiv & several ohter cities were hit by #Russia’s attack early morning. — Alar Karis (@AlarKaris) October 10, 2022

А ось міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнссалу закликав визнати росію «державою, яка спонсорує тероризм».

«Я найрішучішим чином засуджую ракетні обстріли Києва, Запоріжжя, Дніпра та інших українських міст. росія вкотре показала своє боягузливе обличчя і повинна бути оголошена державою, яка спонсорує тероризм», – написав Рейнсалу у Twitter.

I condem in the strongest possible way the ongoing missile attacks on Kyiv, Zaporizhzhia, Dnipro and other cities. Russia has shown yet again its cowardly face and must be declared terror sponsoring state. #StandWithUkraine #StopRussia — Urmas Reinsalu (@UrmasReinsalu) October 10, 2022

Реакція Нідерландів

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте засудив масований ракетний удар РФ по українських містах вранці 10 жовтня та наголосив, що підтримка для України продовжиться. Він також впевнений у тому, що такі дії Росії українців не зламають.

«Путін знову масово тероризує невинне цивільне населення в Києві та інших українських містах. Нідерланди засуджують ці огидні вчинки. Путін, схоже, не розуміє, що волю українського народу не зламати. Україна зберігає рішучість і ми продовжимо підтримувати Україну», – заявив прем’єр Нідерландів.

Opnieuw terroriseert Poetin massaal onschuldige burgers in Kyiv en andere steden in . NL veroordeelt deze afschuwelijke daden. Poetin lijkt niet te begrijpen dat de wil van de Oekraïense bevolking niet te breken is. Oekraïne blijft vastberaden, en wij blijven Oekraïne steunen. — Mark Rutte (@MinPres) October 10, 2022

Реакція США

Посолка США в Україні Бріджит Брінк назвала масові ракетні обстріли росіянами українських міст «посиленням шквалу атак на мирних українців».

«Численні удари в центрі Києва та по всій Україні сьогодні вранці. Росія посилює шквал нападів на українське цивільне населення», – написала вона в Twitter.

Multiple strikes in central Kyiv and across Ukraine this morning. Russia escalates its barrage of attacks on Ukrainian civilians. — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) October 10, 2022

Також вона висловила співчуття загиблим і постраждалим унаслідок цих ударів. До слова, за інформацією поліції, від ударів російських ракет у понеділок загинули щонайменше 10 людей, понад 60 отримали поранення.

Водночас посольство США вчергове закликало американців покинути Україну через загрозу, яку становить Росія для цивільних. Утім, такі заклики і посольство, і Держдеп США публікують майже щотижня.

Реакція Німеччини

Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт у відповідь на російські атаки пообіцяла, що Україна в найближчі дні отримає першу з чотирьох систем ППО IRIS-T SLM, а решту три – наступного року. Зазначимо, що Україна матиме систему ППО, якої не має на озброєнні німецька армія.