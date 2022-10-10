«Додаткова військова підтримка від ЄС вже у дорозі»
Як світ відреагував на зухвалу ракетну атаку росіян по УкраїніВолодимир Пиріг, 0
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Після масованої ракетної атаки росіян на Україну президент Володимир Зеленський зв’язався з лідерами Франції Еммануелем Макроном, Німеччини Олафом Шольцом, президентом Польщі Анджеєм Дудою і еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані. З Макроном Зеленський обговорив посилення ППО, а з Шольцом домовився про те, що «Велика сімка» збереться на екстрене засідання. Світове співтовариство, реагуючи на цю атаку, не лише засудило дії Росії, але й пообіцяло Україні більше зброї.
Реакція Європейського Союзу
Представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що шокований нападами Росії на мирних жителів України. У своїй заяві він наголосив, що таким діям не місце у 21 столітті.
«Таким діям не місце у 21 столітті. Я засуджую їх найрішучішим чином. Ми підтримуємо Україну. Додаткова військова підтримка з боку ЄС вже у дорозі», – написав він у Twitter.
Реакція Європейського парламенту
Президентка Європейського парламенту Роберта Метсола наполягає на неприпустимості поступок з боку Заходу під шантажем Росії. Європейська політикиня наголосила, що фото, які свідчать про влучання по центру Києва, «викликають огиду».
«Це вкотре демонструє світові, з яким режимом ми маємо справу: він обирає мішені невибірково та обрушує на дітей дощ терору і смерті. Це злочинно. Вони будуть притягнуті до відповідальності», – написала Метсола у twitter, висловивши впевненість у тому, що Україна все одно переможе.
«Єдиний вихід, який повинен шукати Кремль, – це той, що веде [російські війська] геть з України», – додала Метсола й наголосила, що умиротворення агресора не працює.
Реакція НАТО
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно, а український народ назвав «відважним».
«Говорив з Міністром закордонних справ Дмитром Кулебою й засудив жахливі та невибіркові атаки Росії на цивільну інфраструктуру в Україні. НАТО продовжуватиме підтримувати відважний український народ у його боротьбі проти агресії Кремля стільки, скільки буде потрібно», – написав він у Twitter.
Реакція Чехії
Міністерство закордонних справ Чехії вважає, що після російської ракетної атаки Заходу варто зняти обмеження на постачання Україні зброї.
«Росія використовує терористичні методи. Повинне бути скасування будь-яких обмежень, які існують на постачання зброї Україні. Настав час для ще більшої підтримки України», – сказав на зустрічі з українськими журналістами заступник міністра закордонних справ Чехії Ярослав Курфюрст, повідомила «Європейська правда».
«Такі терористичні атаки не можуть бути покарані в достатній мірі, тому що головні злочинці сидять у Кремлі і насолоджуються своїм життям. Тому ми серед тих, хто просуває ідею створення трибуналу щодо злочину агресії Росії, щоб покарати тих, хто відповідальний, а не лише тих, хто чинить злочини власними руками», – додав він.
Реакція Литви
Президент Литви Гітанас Науседа назвав останній масований ракетний удар Росії по українських містах «тероризмом» і закликав світ дати Україні більше зброї для оборони.
«Варварство Росії не знає меж. Київ та інші українські міста знову обстріляні російською армією. Вони ціляться по центрах міст, житлових будинках, по дорогах у годину пік. Це спонсорований державою тероризм у чистому вигляді. Україні потрібно більше зброї, щоб перемогти це зло», – йдеться в його заяві.
Реакція Латвії
Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Ринкевичс закликав надати Україні більше зброї й констатував, що, обстрілюючи Київ і Запоріжжя, Росія показує свою боягузливість та справжню природу терористичної держави.
«Необхідно більше поставок зброї в Україну, щоб зупинити цю війну та Росію», – вважає він.
Реакція Естонії
Президент Естонії Алар Каріс відреагував на черговий важкий воєнний злочин росіян емоційно. На відміну від інших лідерів, його звернення адресоване безпосередньо до людей, щоб вони подумали, з чим стикається український народ.
«Подумайте про це, коли вкладаєте своїх дітей спати вночі: українські діти змушені спати, коли ракети б'ють по їхніх рідних містах. Їхні батьки не знають, чи буде в них сім'я й дім вранці. Київ і кілька інших міст зазнали атаки Росії рано-вранці», – написав президент Естонії.
А ось міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнссалу закликав визнати росію «державою, яка спонсорує тероризм».
«Я найрішучішим чином засуджую ракетні обстріли Києва, Запоріжжя, Дніпра та інших українських міст. росія вкотре показала своє боягузливе обличчя і повинна бути оголошена державою, яка спонсорує тероризм», – написав Рейнсалу у Twitter.
Реакція Нідерландів
Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте засудив масований ракетний удар РФ по українських містах вранці 10 жовтня та наголосив, що підтримка для України продовжиться. Він також впевнений у тому, що такі дії Росії українців не зламають.
«Путін знову масово тероризує невинне цивільне населення в Києві та інших українських містах. Нідерланди засуджують ці огидні вчинки. Путін, схоже, не розуміє, що волю українського народу не зламати. Україна зберігає рішучість і ми продовжимо підтримувати Україну», – заявив прем’єр Нідерландів.
Реакція США
Посолка США в Україні Бріджит Брінк назвала масові ракетні обстріли росіянами українських міст «посиленням шквалу атак на мирних українців».
«Численні удари в центрі Києва та по всій Україні сьогодні вранці. Росія посилює шквал нападів на українське цивільне населення», – написала вона в Twitter.
Також вона висловила співчуття загиблим і постраждалим унаслідок цих ударів. До слова, за інформацією поліції, від ударів російських ракет у понеділок загинули щонайменше 10 людей, понад 60 отримали поранення.
Водночас посольство США вчергове закликало американців покинути Україну через загрозу, яку становить Росія для цивільних. Утім, такі заклики і посольство, і Держдеп США публікують майже щотижня.
Реакція Німеччини
Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт у відповідь на російські атаки пообіцяла, що Україна в найближчі дні отримає першу з чотирьох систем ППО IRIS-T SLM, а решту три – наступного року. Зазначимо, що Україна матиме систему ППО, якої не має на озброєнні німецька армія.