Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що Росію не врятують ніякі ракети, вона приречена на поразку

Секретар Ради нацбезпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов назвав масові обстріли українських територій 10 жовтня агонією Росії, яка наближає її до поразки.

«Якщо в Кремлі хтось думає, що це нас злякає, нехай читають по буквах – це неможливо», – написав на своїй сторінці у Facebook Данілов.

Він переконаний, що державу-терориста не врятують ніякі ракети.

«Кремль і російська банда! Своїми обстрілами ви викликаєте в нас тільки лють і презирство! Не страх, не бажання про щось домовлятися. Ви пробуджуєте в нас бажання нищити вас, терористів, де б ви не знаходилися – на вулицях і в бункерах, на морі і на суші. Ви можете лякати тільки слухняне російське стадо. Вам нас НІКОЛИ не зломити», – додав Данілов.

Нагадаємо, у понеділок зранку, 10 жовтня, Росія завдала масових ракетних ударів по Україні. За декілька годин російський агресор випустив по українських територіях 84 ракети, 43 з них збили сили української ППО. Внаслідок обстрілів постраждала енергетична інфраструктура низки областей, багато населених пунктів були частково знеструмлені, загинули мирні мешканці.