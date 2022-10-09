Від ракетного удару росіян по Запоріжжю 6 жовтня постраждали понад 40 будівель

Станом на неділю, 9 жовтня, кількість загиблих унаслідок ракетного удару, який російські воєнні злочинці завдали по житлових будинках Запоріжжя 6 жовтня, зросла до 20 людей, серед них – одна дитина, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

«Тільки завершили розбирати завали четвергові на проспекті, маємо на цей час 20 загиблих», – сказав він, пише «Суспільне»..

Станом на вечір 8 жовтня за першою адресою з-під завалів п’ятиповерхового житлового будинку деблокували 15 загиблих (з них 1 дитина), врятували шістьох людей. За другою адресою, з-під завалів чотириповерхового житлового будинку витягли трьох загиблих, врятовано 15 людей.

Нагадаємо, близько 5-ї години ранку 6 жовтня росіяни завдали ракетних ударів по центральній частині Запоріжжя. Зокрема, поцілили в житлові квартали – багатоповерхівки та приватний сектор. В результаті обстрілу були пошкоджені понад 40 багатоповерхових будинків і будівель, а також 11 домогосподарств у приватному секторі.

У ніч на неділю, 9 жовтня, росіяни знову вдарили ракетами по житлових будинках у Запоріжжі, наразі відомо про 13 загиблих. Загарбники пускали ракети з окупованих територій Запорізької області.