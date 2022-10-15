Уранці суботи, 15 жовтня, окупанти обстріляли Київщину. За інформацією очільника ОВА Олексія Кулеби, ракети влучили по одній з громад Київської області. Внаслідок обстрілу було пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури.

«Після ранкового обстрілу однієї з громад області маємо серйозні наслідки на одному з об'єктів енергетичної інфраструктури. На щастя, жертв серед населення немає», – повідомив Кулеба.

В «Укренерго» розповіли, що внаслідок ранкової ворожої атаки на Київщину сильних пошкоджень було завдано об'єкту енергетичної інфраструктури в Київській області.

«Сьогодні ворог здійснив черговий варварський напад на критичну інфраструктуру. В результаті об‘єкт енергетичної інфраструктури на Київщині зазнав тяжких руйнувань. Спеціалісти НЕК «Укренерго» вже працюють, щоб відновити надійність енергоживлення Київа та центрального регіону», – зазначено у повідомленні.

Мешканців попереджають про можливі застосування графіків аварійних відключень та просять стежити за повідомленнями обленерго (операторів систем розподілу). Також просять ощадно споживати електроенергію, особливо у проміжку з 17:00 до 23:00.

«Не використовуйте енергоємні електроприлади, вимкніть зайве освітлення, перенесіть прання на нічні години. Такі заходи дають нашим спеціалістам можливості якомога швидше стабілізувати ситуацію і провести необхідні відновлювальні роботи», – йдеться у повідомленні.

За інформацією Кулеби, внаслідок обстрілів ніхто не постраждав. Вибухи було чути в Києві та Бучі близько 7 ранку.