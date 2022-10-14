Збитий іранський дрон-камікадзе Shahed-136

Іранські дрони-камікадзе Shahed-136, які використовують російські військові, наробили біди в Україні, однак більшість таких БПЛА – зараз уже 85-90% збивають українські захисники. Таку заяву зробив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в інтерв'ю «Радіо НВ».

За його словами, українські військові та вчені «вже розібрали по кісточках» іранські дрони, збиті ППО.

«На жаль, так, іноді вони прориваються. Але кількість Shahed, які збивають наші військові, наші протиповітряні сили, наші інші підрозділи, задіяні в цьому процесі, досягає вже 85-90% – залежно від дня», – сказав Данілов.

Він додав, що ворожа армія запускає за один раз багато безпілотних літальних апаратів. Збройні сили України навчаються протидіяти іранським дронам і вже демонструють успіхи.

«Це не означає, що наше населення не повинно реагувати на ті повідомлення, коли йде повітряна небезпека. Обов'язково потрібно ховатися в бомбосховища!», – наголосив голова РНБО.

Він також сказав, що Іран виробляв свої дрони-«мопеди» за допомогою інших країн, хоча й перебуває під санкціями.

Нагадаємо, що Україна отримає від НАТО засоби для боротьби з безпілотниками для захисту від атак Росії на цивільну інфраструктуру.