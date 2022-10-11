Валерій Залужний подякував братам-полякам за допомогу в боротьбі проти окупантів

Українські захисники збивають російські безпілотники за допомогою польських ракетних комплексів. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що із комплексів, які раніше Україні передала Польща, за дві доби зенітний ракетний дивізіон збив 9 із 11 дронів-камікадзе Shahed-136. Валерій Залужний подякував полякам за допомогу.

«Саме Польща надала комплекси, з яких радянськими ракетами українці збивають іранські дрони, запущені росіянами. Це реалії сьогоднішньої війни. Дякую братам-полякам», – зазначив Залужний.

Він також зазначив, що це є результатом якісної підготовки українських зенітників, яку зокрема проводили поляки.