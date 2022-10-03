Навчання українських військових

Країни Європейського Союзу хочуть зробити українську армію більш ефективною за допомогою навчальної місії. Впродовж останніх тижнів країни-члени ЄС на робочому рівні домовилися, що приблизно 15 тис. українських військових мають якомога швидше пройти навчання за межами країни, повідомляє німецьке видання Spiegel з посиланням на поінформовані джерела.

Як повідомляється, щонайменше 3 тис. українських солдатів мають пройти спеціальну підготовку, наприклад, тактичну бойову підготовку для командирів або курси для інженерів.

Якщо ЄС затвердить місію, якій дадуть назву «Місія військової допомоги Європейського Союзу» або скорочено EUMAM, це об’єднає дії кількох держав, що дасть змогу поліпшити координацію. Плани місії мають бути визначені вже в середині жовтня.

Досі окремі країни ЄС навчали українців у рамках двосторонніх проектів. Зокрема, німецький Бундесвер навчав команди для систем озброєння, що надаються Німеччиною. Мова йде про Panzerhaubitze2000 та зенітні установки Gepard.

Spiegel зазначає, що під час обговорення місії виникли розбіжності щодо деталей планування. Представники Польщі запропонували створити свого роду центральний тренувальний табір для українців поблизу кордону з Україною та навчати там цілі бойові групи аж до батальйону.

Натомість у Німеччині висловили думку, що створення великого тренувального табору тільки в Польщі потребуватиме багато часу, і що такий табір має бути ретельно захищений від можливого шпигунства з боку російських спецслужб, а також від можливих нападів або диверсій.

Компромісним стало рішенням про створення невеликого штабу, так званого «штабу сил». Замість центрального тренувального табору в країнах ЄС мають бути організовані окремі курси.

Остаточні деталі місії повинні бути узгоджені в Брюсселі наступного тижня. Потім рішення щодо проекту має бути ухвалено на наступному офіційному засіданні Ради ЄС 17 жовтня.