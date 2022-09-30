Пентагон працює над створенням нового командування для координації озброєння та навчання України. Про це повідомляє CNN.

Передбачається, що нове командування базуватиметься у Вісбадені в Німеччині та знаходитиметься недалеко від багатьох навчальних майданчиків, які використовуються США і західними країнами для навчання українських військ.

За словами офіційних осіб, нове командування створить більш формальну структуру в збройних силах для управління поставками.

Уточнюється, що це, як наголосили чиновники, не є серйозною зміною нинішньої системи. США проявляють обережність в обговоренні планів.

Командування підпорядковуватиметься генералу Крістоферу Каволі, верховному головнокомандувачу Об’єднаних сил НАТО в Європі.

Воно також тісно співпрацюватиме з Міжнародною координаційною групою донорів (IDCC), який відіграє важливу роль у логістиці, необхідній для узгодження потреб в українській зброї із запасами потенційних країн-донорів.