США створять нове військове командування для допомоги Україні
Нове командування займатиметься виключно питаннями військової допомоги Україні
Пентагон працює над створенням нового командування для координації озброєння та навчання України. Про це повідомляє CNN.
Передбачається, що нове командування базуватиметься у Вісбадені в Німеччині та знаходитиметься недалеко від багатьох навчальних майданчиків, які використовуються США і західними країнами для навчання українських військ.
За словами офіційних осіб, нове командування створить більш формальну структуру в збройних силах для управління поставками.
Уточнюється, що це, як наголосили чиновники, не є серйозною зміною нинішньої системи. США проявляють обережність в обговоренні планів.
Командування підпорядковуватиметься генералу Крістоферу Каволі, верховному головнокомандувачу Об’єднаних сил НАТО в Європі.
Воно також тісно співпрацюватиме з Міжнародною координаційною групою донорів (IDCC), який відіграє важливу роль у логістиці, необхідній для узгодження потреб в українській зброї із запасами потенційних країн-донорів.
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