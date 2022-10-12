Уламок іранського безпілотника, яким росіяни осбстрілюють українські міста

Іранські дрони-камікадзе типу Shahed-136 (у РФ їх називають Герань-2 – ред. ) навряд чи допоможуть Росії досягнути своїх цілей в Україні. Про це йдеться у зведенні британської військової розвідки, опублікованому у середу, 12 жовтня, Міністерством оборони Великої Британії у Twitter.

Як повідомили у відомстві, Росія розгорнула БПЛА іранського виробництва принаймні з серпня 2022 року, включно з Shahed-136. Зокрема, РФ використала варіанти Shahed під час масштабної хвилі ударів по українських містах 10 жовтня 2022 року.

За даними українського Генштабу, росіяни випустили загалом 86 Shahed-136 і 60% з них було знищено в повітрі.

Зазначається, що ці БПЛА повільні та літають на низькій висоті, що робить поодинокі безпілотники легкою мішенню для звичайних засобів ППО.

У Міноборони Британії вважають, що існує реальна ймовірність того, що Росія досягла певного успіху, атакуючи кількома БПЛА одночасно. Водночас зауважують, що попри заявлену дальність польоту у 2500 км, Shahed-136 має лише невелике бойове навантаження.

«Навряд чи він буде задовільно виконувати функцію «глибокого удару», для якого Росія, ймовірно, прагнула його використати. Оскільки російські тактичні бойові літаки все ще досягають обмеженого ефекту над територією України, відсутність надійних, стійких і точних ударних можливостей оперативного рівня є, ймовірно, однією з найбільш значних прогалин у можливостях Росії в Україні», – йдеться у зведенні британської розвідки.