На сході України захисники збили п’ять ворожих дронів-камікадзе Shahed-136

У ніч на суботу, 15 жовтня, на східному напрямку українські захисники збили п’ять ворожих дронів. За інформацією голови Дніпропетровської ОВА ВАлентина Резніченка, військові з повітряного командування «Схід» знищили над Дніпропетровською областю п’ять ворожих дронів-камікадзе Shahed-136. Три над Криворізьким районом, два – над Нікопольським.

Як повідомив міський голова Кривого Рогу Олександр Вілкул, вночі окупанти намагалися атакувати місто дронами-камікадзе, близько 1 години ночі їх збили над Нікопольським та Криворізьким районами.

«Росіяни усю ніч тероризували Нікопольщину… Поранили двох людей. Били з «Градів», «Ураганів» та важкої артилерії по трьох громадах – Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській. У нічний Нікополь прилетіло понад 50 російських снарядів. Поранені двоє людей – 35-річний чоловік та 42-річна жінка. Обоє у лікарні. Стан середньої тяжкості», – повідомив близько 7:30 суботи, 15 жовтня, Резніченко.

Фото Валентина Резніченка

Також він розповів, що пошкоджено понад 10 багатоповерхових та приватних будинків, транспортне підприємство, кілька магазинів, гаражний кооператив, та інші цивільні об'єкти.

Нагадаємо, що росіяни почали використовувати ще один тип іранських безпілотників: Shahed-131 менші за Shahed-136 і несуть менше вибухівки. Попри це, британці вважають, що дрони-камікадзе не допоможуть РФ досягнути своїх цілей в Україні. Раніше Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що ЗСУ збивають 85-90% іранських дронів.