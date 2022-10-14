СБУ оприлюднила фото того, що залишили по собі росіяни

Під час стабілізаційних заходів на деокупованій Херсонщині бійці Служби безпеки України виявили повний склад із ракетно-артилерійським озброєнням російських окупантів. Про це прес-служба відомства повідомила у п’ятницю, 14 жовтня.

Як розповіли у відомстві, серед виявленого – понад пів тисячі артснарядів та боєприпасів до реактивних систем залпового вогню «Град» і «Ураган», а також більше сотні протитанкових керованих ракет і протитанкових мін.

Замаскований склад із ворожими боєприпасами знаходився в приміщенні будинку культури селища Велика Олександрівка.

Наразі всі вилучені російські засоби ураження передано для потреб Збройних Сил України.

«Крім того, в результаті оперативних дій співробітники СБУ встановили численні факти вбивств і катувань місцевих жителів під час тимчасової окупації району. Використовуючи масові розстріли і тортури, ворог намагався залякати людей і змусити їх «здавати» місця перебування учасників руху спротиву на півдні нашої держави», – повідомили у СБУ та оприлюднили фото того, що залишили по собі росіяни.

Встановлено, що загарбники не дозволяли мешканцям селища ховати вбитих і закатованих родичів на цвинтарі. Для цього люди мали використовувати подвір’я власних домоволодінь.

СБУ задокументовано факт викрадення мешканки селища, яку росіяни «звинуватили» у коригуванні артобстрілів по позиціях окупаційних угруповань.

Також на території місцевого гаражного кооперативу виявлено вороже «СТО», до якого росіяни звозили викрадені у громадян автомобілі і розбирали їх на запчастини для подальшого вивезення до Росії.