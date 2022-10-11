У деокупованих містах на Донеччині правоохоронці продовжують виявляти місця масових поховань цивільних

У деокупованих містах на Донеччині правоохоронці продовжують виявляти місця масових поховань цивільних. В Офісі генпрокурора розповіли, що 4-10 жовтня слідчі та прокурори провели огляд звільнених від окупантів Святогірська та Лиману та встановили місця масового поховання людей. Наразі вже ексгумували 78 тіл, частина з них мають явні ознаки насильницької смерті. У загиблих є вогнепальні поранення, переломи ребер та черепів, мінно-вибухові травми.

У Святогірську правоохоронці вже ексгумували тіла 34 людей. Частина з них мають ознаки насильницької смерті. Також в згорілому автомобілі виявили тіла двох людей, наразі встановлюють їхні особи.

Фото Донецької обласної прокуратури

В деокупованому Лимані також вже ексгумували 44 тіла.

«На кладовищі «Нова масляківка» виявили близько 110 траншей, серед яких і могили дітей. Наймолодшій – лише рік. Вона похована поряд з усією родиною. Загалом в ході огляду вже ексгумовано 44 тіла», – зазначено у повідомленні Офісу генпрокурора.

За словами місцевих, окупанти розстрілювали людей просто на вулицях.

За фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а також порушення законів та звичаїв війни (ст. 110, ст. 438 КК України) розпочато кримінальні провадження.

Нагадаємо, 2 жовтня військові ЗСУ повністю звільнили Лиман на Донеччині. Через кілька днів у місті виявили масове поховання цивільних. 9 жовтня ексгумували перші 20 тіл. Загалом, за словами голови Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка у Лимані виявили майже 200 свіжих могил і одну братську могилу.