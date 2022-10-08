Голова Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що в одному з поховань у Лимані виявили близько 200 одиночних могил з цивільними

У звільненому від росіян Лимані Донецької області почали підготовку до ексгумації загиблих під час окупації, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко ввечері в п’ятницю, 7 жовтня.

За даними голови області, у місті зараз відомо про два поховання.

«Одне з них налічує близько двох сотень могил. За попередньою інформацією, це – одиночні могили, де поховані цивільні. На іншій ділянці – братська могила, у якій, за оперативними даними, можуть бути як військові, так і цивільні. Точну кількість ще доведеться встановити», – написав Кириленко в своєму Телеграмі.

За його словами, правоохоронці досліджують місця поховань і невдовзі почнуть ексгумацію.

Крім того, у Святогірську на міському кладовищі перепоховали 21 загиблого цивільного. Як пояснив Кириленко, під час боїв та окупації Святогірська загиблих ховали на вулицях та подвір’ях.

Нагадаємо, на початку жовтня Україна повернула під свій контроль місто Лиман Донецької області. Згодом ЗМІ повідомили про те, що у місті виявили понад 50 поховань із цивільними.